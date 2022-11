Milijonska naložba Slovenske vojske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cilji naložbe so zagotavljanje izvidniške zmogljivosti SV, večja operativnost vojaških taktičnih enot in možnost povečanja zmogljivosti sodelovanja oziroma podpore drugim državnim organom v primeru naravnih nesreč. Foto: STA

Odbor vlade za državno ureditev in javne zadeve je danes potrdil uvrstitev dveh projektov Slovenske vojske (SV) v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025. Gre za projekta nadgradnja zrakoplovov SV in nakup brezpilotnih letalnikov belin-V, ki sta ocenjena na 1,18 oziroma 1,34 milijona evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.