Po enem večjih varnostnih incidentov pri nas: "Zaznali so ga zelo hitro"

Kibernetski napad na skupino HSE je bil zaznan presenetljivo hitro, kar kaže na izboljšanje zaznave potencialno sumljivih dogodkov v omrežju, je za STA ocenil etični heker in direktor podjetja Viris Milan Gabor. Napadalci sicer po njegovih besedah v napadenih omrežjih v povprečju preživijo več kot sto dni, preden jih skrbniki opazijo.

Pozdravil je tudi odločitev vodstva HSE za jasno komuniciranje – kaj se je zgodilo, kakšne ukrepe so izvedli in kdo vse je bil o tem obveščen. S tem so preprečili napačno razumevanje dogodka.

Najšibkejši člen pri zagotavljanju kibernetske varnosti po Gaborjevih besedah ostaja človek. Pozval je k povečanju naložb v informacijsko varnost, saj se bomo lahko le tako uspešno spopadali z vse naprednejšimi kibernetskimi napadi.

Razlogi za kibernetski napad na HSE še nejasni

Kibernetski napad na skupino Holding Slovenske elektrarne (HSE) je bil razkrit v soboto. Po prvih podatkih je prišlo do vdora v poslovni sistem in zaklenitve nekaterih datotek, pravi razlog napada pa za zdaj ostaja neznan. Po zagotovilih pristojnih proizvodnja električne energije v državi zaradi dogodka ni bila ogrožena.

Kot je v izjavi za javnost povedal direktor urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete, so na HSE kibernetski napad prvič zaznali v noči na četrtek, ko so ga tudi prijavili na Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT. Ta je nato o napadu obvestil urad vlade za informacijsko varnost, ta pa operativno skupino strokovnjakov sekretariata sveta za nacionalno varnost in predsednika vlade.

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so prejeli "prijavo napada na informacijski sistem ene od gospodarskih družb". Z njo aktivno sodelujejo, skupaj s preostalimi deležniki za zagotavljanje varnosti na tem področju. "Slovenska policija izvaja intenzivno kriminalistično preiskavo, zato več informacij trenutno ne moremo posredovati," so zapisali. Foto: STA

Po prvih podatkih je prišlo do uspešnega poskusa vdora v sistem in zaklepanja datotek. Na vprašanje, ali gre za izsiljevalski virus, je Svete odgovoril: "Tehnično je bil uporabljen virus, ki je zaklenil dostope. Do zdaj pa ni bila podana še nobena zahteva za odkup podatkov."

Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Tomaž Štokelj je v nedeljo popoldne v izjavi za nekatere medije dejal, da so vse strokovne službe nadaljevale intenzivno delo odpravljanja posledic kibernetskega napada in da je bilo vključenih tudi več zunanjih strokovnjakov.