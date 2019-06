Migracije: Grims bi ukrepal tudi proti nevladnim organizacijam

Parlamentarni odbor za notranjo politiko tudi v današnjem nadaljevanju nujne seje ni končal obravnave problematike, ki se nanaša na varovanje schengenske meje. Medtem ko so poslanci opozicijskih SDS in SNS vlado pozivali k odločnejšim ukrepom za preprečitev nezakonitih prehodov meje, so v koaliciji poudarjali, da policisti obvladujejo razmere na meji.

Azilna zakonodaja se zlorablja, množično pa se krši tudi zakon o nadzoru državne meje, je danes spet poudaril predsednik odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Zvonko Černač (SDS), ki je dal pobudo za obravnavo omenjene točke. Spomnil je, da je poslanska skupina SDS v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o mednarodni zaščiti. Z njim med drugim predlagajo, da v Sloveniji za mednarodno zaščito ne bi mogli zaprositi tisti, ki bi v državo vstopili prek druge varne države.

Grims bi ukrepal tudi proti nevladnim organizacijam

Slovenija bi morala po besedah Branka Grimsa (SDS) dati "jasno znamenje, da ne zmore več in naj ljudje ne prihajajo". Tako bi morala najprej zaostriti azilno zakonodajo, naslednji ukrep pa bi bila tehnična sredstva, je dejal poslanec SDS. Kot je dejal, se še vedno tolerira tudi nevladne organizacije, ki po njegovih navedbah dajejo navodila migrantom, kako ravnati na meji: "Za lažno humanitarnostjo se skriva velik posel, proti čemur je treba ukrepati." Prav tako je treba ukrepati proti nevladnim organizacijam, ki sodelujejo pri tem, je dodal.

Do vlade je bil kritičen tudi Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS). Varovanje schengenske meje je po njegovem mnenju slabo, ker vlada ni dovolj okrepila policije. Migranti po njegovih besedah zlorabljajo azilne postopke, policija je podhranjena, vojaki pa nimajo pooblastil, da bi ji bili lahko v učinkovito pomoč.

Koalicija vztraja, da policija obvladuje razmere na meji

Koalicijski poslanci so na drugi strani vztrajali, da policija obvladuje razmere na meji. "Policiste, ki svoje delo opravljajo požrtvovalno, je treba pohvaliti in sistem deluje," je dejal Robert Pavšič (LMŠ). Predsedniku Sindikata policistov Slovenije (SPS) Kristjanu Mlekušu, ki je konec maja, ko so nujno sejo začeli, stanje v policiji predstavil kot skrb zbujajoče, pa je dejal: "Izkoristili so vas za politične namene. Sindikalni boj za boljše delovne pogoje policistov je sicer upravičen, toda odbor za notranjo politiko ni prostor za socialni dialog, ampak za politično debato."

Podobno sta poudarila tudi Jani Möderndorfer (SMC) in Marko Bandelli (SAB). "Treba je ločiti, kaj je sindikalni boj in kaj je schengenska meja," je dejal Möderndorfer. Predrag Baković (SD) pa je menil, da morata sindikat in ministrstvo za notranje zadeve razrešiti medsebojne težave. "Vse drugo pa je korektno, dela se dobro," je menil poslanec SD. Predsednik odbora Černač bo datum nadaljevanja nujne seje še sporočil.