Meja sneženja se je začela spuščati

Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki se bo popoldne krepila. Popoldanske temperature bodo od pet do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Na Primorskem prijetne temperature

Jutri bo sprva oblačno, na jugovzhodu bo večji del dneva še možen rahel dež. Drugod se bo čez dan od severozahoda postopno jasnilo. Še bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Veter bo popoldne slabel. Jutranje temperature bodo od dve do sedem, na Primorskem okoli deset, najvišje dnevne od sedem do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

V torek bo sprva večinoma oblačno, možna bo kakšna kaplja dežja, popoldne se bo oblačnost trgala. V sredo bo delno jasno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh.