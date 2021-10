S Kredarice poročajo o ekstremnih razmerah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Meteorološka opazovalca na Kredarici poročata o ekstremnih vremenskih razmerah. Po sneženju zdaj ob severovzhodnem vetru nastajata zelo gosta oblačnost in debela plast trdega ivja," je na Twitterju danes dopoldan sporočila agencija za okolje. Ob 10.50 so na Kredarici izmerili −4 stopinje Celzija.

Trenutno se je oblačnost prehodno umaknila, jutri pa bo vlaga znova naraščala. Razmere v gorah so zahtevne. pic.twitter.com/QKFFuYvpqQ — ARSO vreme (@meteoSI) October 9, 2021

Na Primorskem piha burja

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem na jugovzhodu pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

V nedeljo bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo sprva na zahodu. Že zjutraj bodo na vzhodu rahle padavine, ki se bodo čez širile proti zahodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 900 m. Še bo pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo slabela. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 11, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Kaj nas čaka v začetku tedna?

V ponedeljek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo izrazitejše na jugovzhodu. Meja sneženja se bo prehodno ponekod spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov. Popoldne bodo padavine slabele, na zahodu se bo jasnilo. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. V torek bo sprva še večinoma oblačno, možna bo kakšna kaplja dežja, popoldne se bo oblačnost trgala.