Mehičanka postala nova lastnica enega lepših slovenskih gradov

Grad Mirna na Dolenjskem, ki velja za enega lepših in redkih obnovljenih kulturnih spomenikov srednjeveške arhitekture na Slovenskem, je te dni dobil novega lastnika. Kot sponzor nemškega v ZDA živečega zvočnega terapevta, multiinštrumentalista in umetnika Kailasha Kokopellija ga je kupila Mehičanka Tatiana Rodriguez Anderson, ki ima tudi ameriško državljanstvo.

Z mirnske občine so sporočili, da dedinja profesorja gledališke zgodovine Marka Marina, ki je grad s prijatelji prenavljal do svoje smrti leta 2015, in kupec višine kupnine nista želela izdati, poroča STA.

Dodali so, da je Kokopelli novo lastnico gradu Rodriguez Andersonovo za nakup navdušil s svojo vizijo. Tam načrtuje vzpostavitev šolskega, izobraževalnega, raziskovalnega in terapevtskega centra.

Kokopelli na Mirni raziskuje zvok

Po podatkih mirnske občine Kokopelli zdravilne učinke zvoka raziskuje od zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja, preden je odkril mirnski grad, pa je 12 let živel in delal na Švedskem.

Mirno je Kokopelli prvič obiskal pred enim letom. Prepričan je, da ga je grad nekako sam poklical, da bi nadaljeval Marinovo vizijo.

Grad je do svoje smrti leta 2015 s prijatelji in podporniki prenavljal profesor gledališke zgodovine Marin, ki je po mnenju agencije iz nepovezanih ruševin obnovil grad do nekdanje podobe.

Kokopelli želi svojo zgodbo in vizijo najprej predstaviti občanom, poroča Dolenjski list.

Kdo so bili akterji v prodaji?

Mirnski grad je sicer prodajala nepremičninska agencija Re/max, kupca pa je zastopala nepremičninska agencija Novi list, so še sporočili z mirnske občine.

Po podatkih omenjene agencije grad pokriva nekaj več kot 2400 kvadratnih metrov, obdaja ga nekaj manj kot 5300 kvadratnih metrov zemljišča, piše STA.

Po podatkih agencije gre sicer za kompaktno, vase zaprto osrednjo grajsko stavbo – palacij, ki "spada med najmogočnejše tovrstne motive v predalpskem prostoru". Grad zaznamujejo romanske, gotske, renesančne in baročne stilne značilnosti.

Zelo dobro ohranjeni so avtentični poznogotski šilastoločni portali iz 15. stoletja in obnovljena velikopotezna zasnova arkadnih galerij iz sredine 17. stoletja, ki na dvoriščni strani obtekajo celotno stavbo, so še dodali po poročanju STA.

Kdaj so zgradili grad?

Začetki gradu Mirna sicer segajo na konec enajstega stoletja, kar ga uvršča med najstarejše listinsko izpričane gradove v Sloveniji. Stoji na območju, ki je leta 1016 z darovnico cesarja Henrika II. pripadlo Viljemu II., sinu grofice sv. Eme Krške. Mirnski grad viri prvič omenjajo leta 1250, samo vaško naselje pa leta 1180.

Mirnsko župnijo so ustanovili leta 1862, Občino Mirna pa leta 2011. Na mirnski občini so prodajo mirnskega gradu pozdravili, še razlaga STA.