Medvedjev išče pomoč Slovenije pri reševanju Agrokorja

Premier Marjan Šarec je danes v Moskvi začel uradni obisk pri ruskem premierju Dmitriju Medvedjevu. Izpostavila sta pomen dobrih meddržavnih odnosov, ki jih krepi tudi gospodarsko sodelovanje. Medvedjev je ob tem izrazil pričakovanje, da bo Slovenija dala svoj prispevek pri reševanju Agrokorja in Mercatorja.

"Dobro, da ste prišli z gospodarsko delegacijo," je dejal Dmitrij Medevedjev in izpostavil, da so gospodarski odnosi med državama dobri, da je odprtih nekaj večjih skupnih projektov, s katerimi se ukvarja slovensko-ruska medvladna komisija. So pa ti odnosi tudi obremenjeni s situacijo glede Agrokorja, del katerega je tudi Mercator, je dodal.

Ruski premier je Marjanu Šarcu pojasnil, da se je pogovarjal tudi s hrvaškim vodstvom, vendar z rezultati pogovorov očitno ni bil preveč zadovoljen. Zagotovil je, da ruski lastniki, v prvi vrsti Sberbank, zagotavljajo stabilnost poslovanja Agrokorja, ki je močno zadolžen v višini 1,5 milijarde evrov. "Dobro pa bi bilo, če bi se dogovorili, kako naprej," je dejal Medvedjev in pozval Šarca, naj svoj prispevek da tudi slovenska vlada.

Več ruski premier v javni izjavi ni povedal, slovenska in ruska delegacija sta nato začeli pogovore za zaprtimi vrati.