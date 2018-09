Medved uspešno prestal zaslišanje v državnem zboru

Predstavitev Rudija Medveda je kot ustrezno ocenilo devet članov odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, štirje pa so glasovali proti. Kandidat je današnje zaslišanje po potrditvi ocenil kot zelo koristno, saj si je "še malo razširil obzorja s področij, ki ga čakajo".

Medved si želi skupnih pogajanj z vsemi sindikalnimi skupinami

V predstavitvi je kandidat za ministra za javno upravo napovedal, da bodo s sindikati javnega sektorja nemudoma sedli za pogajalsko mizo, pri čemer si želi, da bi pogajanja stekla z vsemi sindikalnimi skupinami hkrati, saj bi to bistveno olajšalo dialog.

O nadaljnjem procesu pogajanj Medved, kot je dejal, konkretno še ne more govoriti. Po njegovih besedah bi bilo neodgovorno, če bi kot kandidat za ministra vlade, ki še ni bila izvoljena, govoril o strategiji, pogajalski taktiki in številkah, ki bodo na mizi.

Na vprašanje predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja in glavnega tajnika šolskega sindikata Sviz Branimirja Štruklja, ali bo nova vlada pogajanja nadaljevala na točki, kjer so se pogajanja s prejšnjo vlado končala, je Medved odgovoril, da še ne more govoriti o tem, kako se bodo nadaljevala pogajanja. Kot je pojasnil, upa, da se bodo ta končala s kančkom "obojestranskega nezadovoljstva", saj bi to pomenilo, da so našli kompromis.

Predsednik vlade Marjan Šarec je minuli teden umaknil kandidaturo Tugomirja Kodelje za ministra za javno upravo. Foto: STA

Vlada nima namena spreminjati osnovnega koncepta plačnega sistema

Enotni plačni sistem kljub anomalijam po njegovem mnenju v tem trenutku namreč nima alternative. "Tudi če posamezne skupine izstopijo iz tega enotnega plačnega sistema, ne bo popolnoma nič drugače," je dejal Medved in dodal, da bi prva zahteva po zvišanju plač povzročila učinek domin.

Kot je pojasnil, vlada nima namena spreminjati osnovnega koncepta plačnega sistema, bo pa treba v njem marsikaj reformirati. Javni sektor po njegovem mnenju ni preobsežen, saj javni uslužbenci v Sloveniji pomenijo le petino zaposlenih, kar je krepko pod povprečjem EU.

Opozoril je tudi, da sta za variabilni del plač v javnem sektorju namenjena le dva odstotka mase plač v javnem sektorju. Medved je kot izziv izpostavil povečanje tega dela, ne da bi hkrati povečali skupno maso za plače. V koalicijski pogodbi so partnerji tudi zapisali, da bodo rešili problem plačnih razredov, ki ne dosegajo minimalne plače. Medved je priznal, da rešitve trenutno še nima, saj meni, da nobeden od sedaj predlaganih modelov ni ustrezen.

Medved pojasnil, da na glasovanju ni podprl Kodelje

Medved se je dotaknil tudi področja lokalne samouprave. Problem financiranja občin, ki lahko ogrozi črpanje kohezijskih sredstev, bo po njegovih besedah potrebno reševati na ravni vlade, sam pa se bo zavzel za pravično povprečnino. O ustanovitvi pokrajin se mora po njegovih besedah najprej dogovoriti politika, šele nato lahko stroka v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi projekt pripelje do realizacije.

Poslanec LMŠ se je sicer v vlogi kandidata za ministra za javno upravo znašel potem, ko se je predsednik vlade Marjan Šarec odločil za umik kandidature Tugomirja Kodelje. Medved zamenjave danes ni želel komentirati, saj ima, kot je dejal, "predsednik vlade pristojnost, da se odloči, kot se odloči". Sam o Kodelji na njegovi predstavitvi ni glasoval, saj tedaj ni bil navzoč na seji, je dodal Medved.