Mednarodno priznanje za Slovence pri napovedovanju prenosa okužb

Ekipa Odseka za inteligentne sisteme Instituta "Jožef Stefan" (IJS) se je na mednarodnem tekmovanju Pandemic Response Challenge fundacije Xprize uvrstila na drugo mesto. Gre za tekmovanje, na katerem so razvijali računalniške modele, ki predvidevajo prenos okužb v lokalnem okolju in na podlagi tega predlagajo ukrepe za boj proti epidemiji.

Zmagala je španska ekipa Valencia IA4COVID19, s katero si je ekipa IJS tudi razdelila nagrado v vrednosti pol milijona ameriških dolarjev, so sporočili z instituta, poroča STA.

Vodja slovenske ekipe Mitja Luštrek je pojasnil, da so v prvi fazi "s precej truda izdelali rešitev, ki je bila na interni lestvici nekaj časa celo na prvem mestu. To nas je motiviralo v drugi fazi, ki je bila pri ocenjevanju najbolj pomembna". Po Luštrekovih besedah so uporabili metode večkriterijske optimizacije, ki jih razvijajo na odseku. Izdelali so tudi orodje za vizualizacijo programov protiukrepov in njihovih učinkov.

Zgraditi so morali računalniške modele, ki predvidevajo prenos okužbe

Več kot sto sodelujočih ekip z vsega sveta je moralo v tekmovanju, ki je minilo v dveh delih, namreč zgraditi računalniške modele, ki predvidevajo prenos okužb v lokalnem okolju in na podlagi tega predlagajo ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje tako zdravstvenih kot tudi gospodarskih posledic epidemije.

V prvi fazi tekmovanja, ki se je končala januarja, so se ekipe osredotočile na analizo obstoječih podatkov in strategij boja proti pandemiji v različnih državah. Cilj je bil razviti in ovrednotiti napovedne modele za razvoj pandemije, poroča STA.

Rešitve za pomoč pri boju proti epidemiji

V drugo fazo tekmovanja, ki se je končala februarja, se je uvrstilo 48 ekip iz 17 držav. V tej fazi so se ekipe osredotočale na razvoj metod za izbiro ukrepov za zajezitev pandemije, ki bodo omogočili postopno odpiranje gospodarstva. Modeli so želeli doseči zmanjšanje števila okužb, vendar pri tem upoštevati stroške in obremenitve za družbo, ki jih posamezni ukrepi prinesejo, so pojasnili na IJS.

Poleg dveh ekip, ki sta si razdelili glavno nagrado, je še osem ekip prejelo posebna priznanja in simbolične nagrade. Rešitve, ki so jih ekipe razvile, bodo zdaj lahko pomagale oblikovalcem zdravstvenih politik ter odločevalcem, zdravstvenim organizacijam in voditeljem podjetij.