V bolnišnicah se zdravi 506 ljudi, od tega jih je 90 na intenzivni negi. V ponedeljek je umrlo še sedem ljudi, skupaj že 3.904.

V Sloveniji je trenutno 10.602 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika. Sedemdnevno povprečno število potrjenih primerov v Sloveniji po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 764 (včeraj 762).

Med občinami glede na včeraj potrjene nove okužbe izstopajo naslednje občine: Celje 35, Žalec 18, Slovenska Bistrica 15, Kamnik 16, Kranj 24, Škofja Loka 17, Izola 10, Koper 38, Ljubljana 91, Maribor 26.

Štirinajstdnevna incidenca po danes objavljenih podatkih znaša 503 (včeraj 510). Obalno-kraška regija ostaja regija z najvišjo štirinajstdnevno incidenco (815), najnižja pa ostaja v posavski regiji in v regiji jugovzhodna Slovenija. Razmere se slabšajo v koroški regiji.

Na ravni države sedemdnevna incidenca znaša 255. Obalno-kraška, koroška in gorenjska regija ostajajo regije z najvišjo sedemdnevno incidenco.

Ravnatelji po mnenju ministrstva priprave na vrnitev v šolo opravili odlično

Organizacija in izvedba pouka v sedanjih epidemioloških razmerah za ravnatelje šol predstavlja velik izziv, a so glede na prve odzive iz šol ti svoje delo opravili več kot odlično, je povedala v. d. generalne direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Nataša Kranjc.

Kot je na vladni novinarski konferenci dodala Krajnčeva, po informacijah, ki jih prejemajo drugi dan izvajanja učnih aktivnosti v srednjih šolah tudi za dijake nižjih letnikov, se ti v šolskih prostorih počutijo dobro in imajo veliko motivacije ter želje po znanju. K temu po njenem gotovo pripomore tudi ponovno druženje z vrstniki.

Čeprav je vračanje dijakov v šolske klopi predvideno šele v rumeni fazi, so na šolskem ministrstvu prisluhnili dijakom in ravnateljem, saj se zavedajo, da je šola prvi in najpomembnejši prostor za izobraževanje, delo na daljavo pa tega ne more v celoti nadomestiti. "Tega se zavedajo tudi dijaki sami, zato so vse bolj izražali željo po vrnitvi v šolo," je dodala Krajnčeva.

Za njihovo varno vračanje so v prvi fazi poskrbeli z rednim tedenskim testiranjem vseh zaposlenih, za teden pa so začeli tudi s prednostnim cepljenjem zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Krajnčeva je zato na vse zaposlene pozvala, da se cepljenja udeležijo v čim večjem številu in tako prispevajo k čim hitrejši normalizaciji življenja.

Prepričana je, da se bo še več učiteljev odločilo za cepljenje, ko bodo vidni učinki slednjega in tisti, ki bodo cepljenje opravili, ne bodo več potrebovali rednih tedenskih hitrih testiranj.

Dijaki in zaposleni bodo ob tem po njenem za bolj varno učno okolje pripomogli tudi z doslednim nošenjem zaščitnih mask, ki so obvezne za vse in ves čas prisotnosti v šoli. Na ministrstvu se sicer zavedajo nekaterih težav, zlasti pri izvajanju športne vzgoje, zato priporočajo izvajanje pouka v čim večji meri na prostem.

Glede ocenjevanja znanja je Krajnčeva dejala, da so učitelje najprej napotili k utrjevanju in šele nato k preverjanju znanja, da lahko nadoknadijo morebitno pomanjkanje znanja. Ob tem je še povedala, da za zdaj še ne razmišljajo o tem, da bi tudi prihodnje leto maturo prilagodili dijakom, ki letos obiskujejo tretji letnik. O tem se bodo odločali na podlagi ugotovitev letošnje mature, je dodala.

Ker obstaja bojazen učiteljev pred ponovnim zapiranjem, naj bi nekateri hiteli s pridobitvijo čim več ocen že v marcu, to pa lahko precej obremeni dijake. Krajnčeva pravi, da so ravnateljem in učiteljem naročili izdelavo mrežnih načrtov za ocenjevanje, saj tovarniško pridobivanje ocen ne prispeva k dobremu počutju v šoli in ne pokaže pravega znanja.

Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Fani Al Mansour pa je povedala, da je na njeni Srednji poklicni in strokovni šole Bežigrad trenutno 1056 dijakov treh različnih smeri, zaradi prostorske stiske pa izvajajo eno in pol izmenski pouk, razen pri izvajanju praktičnega pouka, ki poteka v dveh izmenah. Na šoli bo od ponedeljka dnevno prisotno okoli 640 dijakov, učitelji pa bodo izvajali ure pouka tako v šoli kot iz šole na daljavo.

"Največji izziv tudi za nas predstavlja pouk športne vzgoje, kjer bodo morali dijaki odslej prav tako nositi zaščitne maske, kar jim lahko predstavlja veliko težavo," je dejala Al Mansourjeva in dodala, da so učiteljem priporočili, da prva dva tedna z dijaki zgolj ponavljajo snov ter s tem preverijo, koliko znanja so dejansko osvojili na daljavo.

Kot je povedala, se je na njihovi šoli za cepljenje prijavilo okoli 60 odstotkov zaposlenih, okoli 20 odstotkov pa jih je bodisi na bolniški ali pa so covid-19 že preboleli. Ostali čakajo na izkušnje svojih kolegov. (STA)