V Sloveniji potrdili tri primere brazilske različice koronavirusa #video

Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je danes povedala, da so v Sloveniji potrdili tudi tri primere brazilske različice novega koronavirusa. Potrdili so jih na območju Maribora, pri treh ljudeh znotraj družine, ki so imeli stike. Prvi bolnik je hospitaliziran v mariborskem kliničnem centru, preostala dva člana družine pa dobro okrevata v domačem okolju.

Dodala je, da natančne, epidemiološko jasne povezave še niso odkrili, gre pa najverjetneje za stike v delovnem okolju, kjer je prihajalo do potovanj med državami na Balkanu, Nemčijo in Slovenijo. "Zato je mogoče, da je nekdo od zaposlenih bil tisti, ki je vnesel virus, in je nato zbolel njegov sodelavec v tem podjetju in okužbo prenesel na domače," je povedala.

"Stanje v državi se ne izboljšuje tako hitro, kot si želimo"

"Na žalost se stanje v državi ne izboljšuje tako hitro, kot si želimo," je povedala Logarjeva. Dodala je, da se moramo zavedati, da je veliko ukrepov, ki veljajo, namenjenih temu, da omogočimo čim bolj normalno delovanje družbe in zdravstvenega sistema za tiste, ki ta sistem potrebujejo zaradi drugih bolezni.

Z upoštevanjem ukrepov zmanjšamo pritisk na bolnišnice

Logarjeva pravi, da se moramo zavedati, da kadar imamo v populaciji veliko število obolelih, veliko število ljudi prihaja v bolnišnice. Vemo, da so hospitalizacije teh bolnikov dolge in da je potreba po posteljah velika, zato je po njenih besedah smiselno, da se trudimo s svojimi ukrepi prispevati k temu, da je obolelih čim manj, s tem pa je manjši tudi pritisk na bolnišnice.

V bolnišnicah ponovno več kot 500 bolnikov

Konec tedna je število bolnikov, ki se zaradi bolezni covid-19 zdravijo v bolnišnicah, ponovno naraslo in je višje od 500. Logarjeva upa, da je to vsaj delno posledica tega, da je med koncem tedna nekoliko manj odpustov, in da se bo v prihodnjih dneh ponovno nadaljeval trend zmanjševanja priliva bolnikov v bolnišnice.

Ta teden brez sproščanja ukrepov

Večjega sproščanja ukrepov ta teden glede na epidemiološko situacijo verjetno ne bo mogoče izvajati. Večina ukrepov, ki so v veljavi, tako ostaja. Za vračanje dijakov v srednje šole so se odločili na pobudo ministrstva za izobraževanje, saj se je stanje začelo umirjati.

Kacin: Lahko nadoknadimo zamujeno Koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin, ki je zadovoljen z dozdajšnjo izvedbo cepljenja, pričakuje, da bo s povečanimi dobavami cepiva mogoče nadoknaditi zamujeno. Slovenija si ob tem precej obeta od cepiva družbe Janssen Pharmaceutica, o začasni uporabi katerega bo v tem tednu odločila Ema.

Zakaj je nošenje mask učinkovito

Hkrati so se ob tem odločili za ukrep nošenja mask za učitelje in učence od 6. razreda dalje. Kot je pojasnila Logarjeva, so maske tiste, ki nam pomagajo pri omejevanju širjenja okužb. Ob tem je navedla, da je, če sta v prostoru dve osebi, ki ne nosita maske, ena od njiju pa je okužena, kar 70-odstotna verjetnost, da se bo okužila tudi druga oseba.

Če okuženi nosi masko, neokuženi pa ne, se verjetnost že bistveno zmanjša. Manjši je učinek, če masko nosi neokuženi, okuženi pa ne. V tem primeru lahko del kapljic pade tudi na očesno veznico in na ta način morda še vedno pride do okužbe. Najučinkovitejši ukrep (poleg tega, da se ne družimo oziroma nismo v istem prostoru) je nošenje maske. Na ta način se tveganje za prenos okužbe skorajda izniči.

Ob tem je treba skrbeti tudi za redno zračenje prostorov, saj se s tem koncentracija virusa v zraku še dodatno zmanjša. Ponovno je pojasnila, kar so pokazale tudi raziskave, in sicer da se odstotek kisika v krvi, ko nosimo masko, ne zniža. Skrb, da bi bili otroci zaradi nošenja mask deležni pomanjkanja kisika, tako ni upravičena.

Virus bi zanesljivo ustavila 90-odstotna precepljenost

Poleg vseh ukrepov, ki so v veljavi, je pomembno tudi cepljenje, je povedala vodja strokovne komisije. Zato je pomembno, da čim prej dosežemo čim večjo precepljenost populacije, saj je to eden od najbolj učinkovitih ukrepov, kar je bilo dokazano s številnimi drugimi infekcijskimi bolezni. Cepljenje omeji širjenje bolezni in obolevnost. Logarjeva je pojasnila, da želijo, da čim prej dosežemo 60-odstotno precepljenost, potem pa se trudimo, da bo precepljenost čim višja.

Foto: Ana Kovač

"Vemo, da je okoli 90-odstotna precepljenost tista, ki zanesljivo ustavi širjenje virusa. In takrat, ko to dosežemo, ne prihaja več do epidemičnih, ampak le še do posameznih pojavov," je dodala Logarjeva.

Večina stranskih učinkov po cepljenju mine v 48 urah

Logarjeva pravi, da nas ne sme ustaviti poročanje o neželenih pojavih. Tudi cepiva so na nek način zdravila. In kot pri vseh zdravilih se tudi pri cepivih pojavljajo neželeni pojavi. Nekateri so pričakovani, tukaj gre predvsem za lokalne težave, kot so bolečina na mestu vboda, lahka oteklina in rdečina, slabo počutje, bolečine v mišicah in sklepih, vse to pa večinoma mine v 48 urah. Pri nekaterih se pojavijo tudi izrazitejše težave s hujšo vročino ali izrazitejšimi bolečinami, ki trajajo dlje časa.

Ni še znano, ali je za težave v Avstriji krivo cepivo

Občasno se pojavljajo tudi resnejši učinki, ki se spremljajo. Nazadnje sta se dva resnejša učinka pojavila v Avstriji, za njiju pa še ne vemo, ali sta povezana s cepljenjem. Kot je dodala, gredo v poročilo vsi takšni učinki, četudi še ni znano, ali so povezani s cepljenjem. Ob tem je navedla, da tudi v primeru, ko gre nekdo obrezovati drevo, pri tem pa pade z lestve in umre, je ta primer zabeležen vse do trenutka, ko bo narejena analiza, ki bo to ovrgla.

Avstrijske oblasti so v nedeljo začasno ustavile cepljenje proti okužbi z novim koronavirusom s serijo cepiva podjetja AstraZenece. Razlog za to sta smrt 49-letne medicinske sestre in razvoj pljučne embolije pri neki 35-letnici po cepljenju s tem cepivom.