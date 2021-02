Med usposabljanjem v Kadetnici umrl pripadnik Slovenske vojske

41-letnik je pred začetkom usposabljanja v učilnici nadrejenemu sporočil, da se slabo počuti. Kmalu zatem je potreboval postopke oživljanja, ki so jih sodelavci izvajali do prihoda reševalcev. Civilna reševalna služba je prevzela oživljanje, ki je bilo žal neuspešno. Slovenska vojska je o dogodku že obvestila svojce preminulega in jim izrekla sožalje, so zapisali na spletni strani obrambnega ministrstva.