Med kurjenjem odpadnega listja ogenj zajel 84-letnika

Štiriinosemdesetletni moški je v dopoldanskih urah v okolici domače hiše na območju Ribnice na Pohorju grabil odpadno listje, ki ga je okoli 13.30 zakuril, pri čemer ga je presenetil sunek vetra, ki je povzročil, da je ogenj zajel tudi njega. Zaradi močnega požara so se v hipu vnela tudi njegova oblačila. Ob dogodku je moški utrpel močne poškodbe, zato so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor.

Kot so sporočili s celjske policijske uprave, je ogenj zajel 84-letnika, ko je ta stal ob kupu gorečega listja. Moški je bil ob dogodku na srečo tako priseben, da mu je goreča oblačila uspelo sleči. "Ogenj ga je kljub temu opekel po telesu. Moškemu so prvo pomoč zagotovili v Zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi, od koder so ga zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center v Maribor," so pojasnili na policiji in dodali, da o dogodku še zbirajo obvestila.

Ni edini požar danes

Policija je danes sicer obravnavala še dva primera, v katerih se ni nihče poškodoval. "Pri požiganju trave, listja in vejevja se nemalokrat zgodi, da ogenj uide izpod nadzora in ogrozi zdravje in življenje ljudi. Sunki vetra ogenj v hipu razplamtijo in ga je težko ukrotiti," opozarjajo policisti.

Zato vse, ki nameravajo v teh dneh v naravnem okolju kuriti, opozarjajo da je v Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju določeno, da je treba kurišče v naravnem okolju urediti tako, da je obdano z negorljivim materialom, da je območje vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi, kurišče mora ves čas kurjenja nadzorovati polnoletna oseba, po končanem kurjenju je ogenj treba popolnoma pogasiti. Prav tako je določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra, večji od 20 kilometrov na uro, ali ob sunkih vetra, močnejših od 40 kilometrov na uro, ne sme začeti kuriti oziroma je treba kurjenje takoj prenehati.

"Znova pozivamo vse, ki bodo v naslednjih dneh čistili vrtove, njive, gozdove in odpadke sežigali, naj spoštujejo predpise in naj bodo izjemno previdni. Posledice, ki jih povzroči ogenj, znajo biti izjemno hude," so za konec še dodali na policiji.