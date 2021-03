Policija še preiskuje najdbo lobanje v peči v Bršljinu

Policija v primeru najdbe delov človeškega okostja, ki so jih v soboto našli pri prenovi stanovanja v stanovanjskem bloku na Klemenčičevi ulici 11 v novomeškem Bršljinu, izvaja okrepljeno kriminalistično preiskavo, ugotavlja okoliščine in zbira obvestila. Kriminalisti so najdeno lobanjo zavarovali in jo predali Inštitutu za sodno medicino.

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so za STA danes potrdili, da je občan pri prenovi keramične peči naletel na ostanke človeške lobanje oz. lobanjskih kosti.

Gre sicer za stanovanjski blok, zgrajen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Preiskovalci pa morajo med drugim ugotoviti, kdaj so omenjeno lobanjo zazidali v peč. Potrdili so tudi, da je kosti v peči prvotno odkril občan, policijo pa so o najdbi obvestili v soboto dopoldne, so še povedali na PU Novo mesto.

Po neuradnih informacijah Televizije Slovenija, ki je o tem poročala v nedeljo, bo preiskava zahtevna, saj se je v omenjenem stanovanju zamenjalo več lastnikov. Veliko dela naj bi imeli tudi forenzični preiskovalci, ki bodo skušali odkriti, kdaj je do tragičnega dogodka prišlo in koliko so najdene kosti stare.