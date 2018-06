Med košnjo trave pri Lenartu se je poškodoval otrok

V okolici Lenarta v Slovenskih goricah se je v nedeljo med košnjo trave hudo poškodoval otrok. Osemletnik je s traktorsko kosilnico doma kosil travo in pri tem na zadnjem delu traktorja vozil dve leti mlajšega brata. Ko je sestopil z vozila, je mlajši brat prestavil traktor v vzvratno prestavo in zapeljal starejšemu bratu na nogo.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, se je nesreča zgodila v nedeljo okoli 13.30. Osemletnik je ustavil traktor in sestopil na travo, mlajši brat pa je prestavil traktor v vzvratno prestavo in zapeljal starejšemu bratu na nogo. Zaradi hude telesne poškodbe so morali osemletnika prepeljati na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Maribor.

Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe. To se lahko kaznuje z zaporom do petih let.