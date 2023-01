Med kandidati za generalnega direktorja UKC Ljubljana tudi zdajšnji v. d. Marko Jug

V soboto se je iztekel razpis za generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ki ga po neuspešnem jesenskem razpisu kot v. d. vodi Marko Jug. Na tokratnem razpisu so vloge oddali trije posamezniki, med njimi tudi Jug, so pri UKC potrdili za STA. Predstavitve kandidatov bodo potekale prihodnji teden, so napovedali.

Vloge kandidatov za generalnega direktorja so prihajale v poštni predal sveta zavoda. Vloge bo prevzel član razpisne komisije, ki pa še ni zasedala, so pojasnili v UKC.

Razpis za generalnega direktorja UKC Ljubljana je bil objavljen 6. januarja. Kandidati, ki so se prijavili na razpis, morajo imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza tej ravni, prav tako morajo imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja ter znanje enega svetovnega jezika. Ob prijavi so morali predložiti tudi program dela in razvoja zavoda.

Spomnimo

Mesto generalnega direktorja se je sprostilo 7. septembra lani, ko je po pozivu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana odstopil generalni direktor Jože Golobič. Na prvi razpis za zasedbo delovnega mesta generalnega direktorja, ki so ga objavili 20. septembra, so se prijavili štirje ustrezni kandidati, a člani sveta ljubljanskega UKC med njimi niso izbrali nikogar, so pa za v. d. generalnega direktorja imenovali travmatologa Marka Juga, enega od predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda.