Matjažu Nemcu potrdili mandat evropskega poslanca

Državni zbor je torej sprejel sklep, da se potrdi izvolitev Matjaža Nemca iz stranke Socialnih demokratov za poslanca Slovenije v Evropskem parlamentu do izteka mandata leta 2024.

Nemec bo tako kot evropski poslanec v Bruslju nadomestil dozdajšnjo evropsko poslanko iz vrst SD Tanjo Fajon. Funkciji evropske in slovenske poslanke sta namreč nezdružljivi.

Iz stranke SD so že konec aprila sporočili, da je Nemec potrdil, da je pripravljen prevzeti mandat evroposlanca. Na evropskih volitvah leta 2019 je na listi SD dobil največje zaupanje volivk in volivcev, za Fajonovo in Milanom Brglezom.

Predsednica stranke SD Tanja Fajon bo medtem v novi vladi po napovedih prevzela položaj zunanje ministrice.