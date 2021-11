Nemec zanika, da ga Šarec in Črnčec stiskata

Po naših neuradnih informacijah predsednik LMŠ Marjan Šarec in njegov svetovalec Damir Črnčec nočeta dati soglasja k predaji dokumentacije Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) o tem, kako so v slovenski tajni službi zaposlili Šarčevo znanko Natašo Hribar . "Ne drži," nam je na vprašanje o tem odgovoril predsednik omenjene komisije Matjaž Nemec (SD).

"Kot predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb sem dolžan ravnati v skladu z ustavo in zakoni ter v skladu z zakonom o tajnih podatkih odgovoren za varovanje in ohranitev tajnosti tajnih podatkov. Način dostopa do tajnih podatkov, ki je z zakonom omejen, določa zakon o tajnih podatkih. Ker pri svojem delu na komisiji zagotavljamo zakonitost delovanja, sem v omenjeni zadevi glede določenega pravnega vprašanja za razlago zaprosil tudi urad za varovanje tajnih podatkov," nam je še sporočil Nemec.

Šarec in Črnčec nam na vprašanja o zadevi nista odgovorila. Odgovore še pričakujemo.

O sumu zlorabe je kriminaliste obvestila Nemčeva komisija

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ima tako že dalj časa težave, ko poskuša od komisije za nadzor obveščevalnih služb pridobiti podatke o zaposlitvi Nataše Hribar na Sovi v času, ko je bil Marjan Šarec predsednik vlade. Predsednik komisije Matjaž Nemec (SD) nam je že avgusta, ko smo preverjali zadevo, povedal, da jim bo poskušal omogočiti vsaj vpogled v podatke. A potrebuje soglasja tajne službe in drugih avtorjev zaupnosti, ki jih hrani komisija.

Da nekdanjega premierja Marjana Šarca, nekdanjega državnega sekretarja v Šarčevem kabinetu Damirja Črnčeca in nekdanjega direktorja Sove Rajka Kozmelja sumijo zlorabe položaja, je kriminaliste in javnost spomladi obvestila komisija za nadzor obveščevalnih služb, ki jo vodi prav Matjaž Nemec (SD).

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ima že dlje časa težave, ko poskuša od komisije za nadzor obveščevalnih služb pridobiti podatke o zaposlitvi Nataše Hribar na Sovi v času, ko je bil Marjan Šarec predsednik vlade. Foto: Mediaspeed

Obvestilo o sumu zlorabe položaje se je zgodilo bolj na pobudo in z glasovi koalicijskih poslancev kot tistih, ki so danes v opoziciji, sodelovali pa so v prejšnji vladi, ko je bila Nataša na sporen način zaposlena v obveščevalni službi.

Ko so kriminalisti dogajanje na predlog nadzorne komisije začeli preiskovati in poskušali od komisije v zadnjih mesecih pridobiti podrobnejše podatke, da bi lahko sume zlorabe položaja preverili, so naleteli na težave. Po neuradnih podatkih jim je težave povzročal kar predsednik komisije Matjaž Nemec, ki jim dostopa do podatkov ni omogočil, pri čemer je nenavadno, da parlamentarna nadzorna komisija zahteva preverjanje, potem pa kriminalistom ni pripravljena pomagati, da opravijo delo.

Nemec: To je zaupno in ...

Na vprašanje, koliko pozivov NPU glede predaje dokumentacije KNOVS o primeru zaposlitve Nataše Hribar na Sovi je že dobil in kdaj zadnjega, nam je Nemec avgusta odgovoril, da so 8. 7. 2021 in 20. 8. 2021 prejeli zaprosili Nacionalnega preiskovalnega urada, v katerih komisijo na podlagi 142. in drugega odstavka 148. člena zakona o kazenskem postopku prosijo za izročitev določene dokumentacije komisije. Obe zaprosili je Nacionalni preiskovalni urad označil s stopnjo tajnosti interno.

Na vprašanje, ali je dokumentacijo kriminalistom po že drugi prošnji vendarle predal in kdaj jo namerava, je Nemec odgovoril:

"23. 8. 2021 sem obvestil Nacionalni preiskovalni urad, da bo osebam, ki želijo vpogledati v navedeno dokumentacijo komisije, omogočen vpogled v varnostnem območju državnega zbora v času uradnih ur, skladno z določbami zakona o tajnih podatkih in predmetnimi podzakonskimi akti. Komisija mora na podlagi 36. člena zakona o tajnih podatkih pridobiti soglasja vseh originatorjev tajnih podatkov, ki so navedeni v posameznih dokumentih komisije, zato sem na Nacionalni preiskovalni urad naslovil zaprosilo, naj čim prej posredujejo imena in priimke oseb, ki bodo vpogledovale v posamezne dokumente komisije, saj bodo te vključili v dopise za pridobitev soglasja originatorjev tajnih podatkov."