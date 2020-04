Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bistvu bi rad šel v trgovino s sadjem, ki je v moji občini ni. Pa tudi v trgovino s kmetijskimi pripomočki bi rad šel. Zmanjkalo mi je "špage" za "nahrbtno kosilnico".. Lahko kupim kruh, ne morem pa špage. Kje je tu logika? pic.twitter.com/WIUrZSdXkX — Matjaž Nemec (@MatjaNemec) April 4, 2020

Na to objavo mu je ena od sledilk odgovorila, naj vendar to, kar potrebuje za kosilnico, naroči prek spleta. To tudi sicer ves čas počne sama, pa je krepko starejša od njega. "Ne uporabljaš internetnih trgovin? Že pred koronavirusom sem večino stvari, ki jih potrebujem, naročala prek spleta. Pa bi lahko bila tvoja mama …" se je malce pošalila gospa.

Nemec pa ji je na to odgovoril: "Brez nitke sem ostal danes. Porabil sem jo. Dvomim, da bi jo dostavili danes, jutri pa še manj. Tudi vam je ne bi, pa tudi če bi bili lahko moja mama, kot pravite."

