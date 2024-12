Minister za gospodarstvo Matjaž Han se s številčno gospodarsko delegacijo danes odpravlja na tridnevni obisk v Savdsko Arabijo. Namen obiska je predvsem krepitev in iskanje novih priložnosti gospodarskega sodelovanja med državama ter posredovanje informacij o slovenskem poslovnem in investicijskem okolju, so zapisali na ministrstvu.

Han in 54-članska gospodarska delegacija bodo v Savdski Arabiji utrjevali že obstoječe poslovne povezave in promovirali Slovenijo kot prodorno inovativno državo s poudarkom na sektorju informacijsko-komunikacijskih tehnologij in kot močan evropski logistični center.

V okviru obiska bo Han nagovoril udeležence poslovno-investicijske konference, organizirane v partnerstvu federacije savdskih zbornic, ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, agencije Spirit Slovenija, Gospodarske zbornice Slovenije in slovenskega veleposlaništva v Kairu, kjer bodo podrobneje predstavljeni slovensko poslovno okolje in investicijske možnosti.

Srečal se bo z uradnimi savdskimi predstavniki, in sicer z ministrom za gospodarstvo in načrtovanje Fajsalom bin Fadil Alibrahimom, namestnikom ministra za šport Baderjem bin Abdulrahman Alkadiom in ministrom za turizem Ahmedom Al-Hatibom.

Pogovore bo opravil tudi s predstavniki slovenskih podjetij, ki delujejo v Savdski Arabiji. V okviru obiska se bo udeležil tudi prestavitve savdske strategije Vizija 2030, ki zajema projekte, usmerjene v transformacijo in modernizacijo savdske družbe, so napovedali na ministrstvu.

Največji trg na Bližnjem vzhodu

Kot so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), bodo v delegaciji podjetja s področij digitalnih tehnologij, inženiringa, zdravja, trajnostne mobilnosti, gradbeništva in turizma.

Savdska Arabija po pojasnilih ministrstva predstavlja največji trg na Bližnjem vzhodu in je po obsegu bruto družbenega proizvoda 16. najmočnejše gospodarstvo sveta. Tako Savdska Arabija kot celoten Bližnji vzhod po oceni ministrstva predstavljata neizkoriščeni potencial za slovensko gospodarstvo.

Slovenija je sicer v letih 2022 in 2023 zabeležila skokovito rast menjave zaradi povečanja uvoza naftnih derivatov. Lani je skupna vrednost blagovne menjave znašala 1,1 milijarde evrov, od tega izvoz 129 milijonov evrov, uvoz pa eno milijardo evrov.

Za Slovenijo je tako ta kraljevina najpomembnejša gospodarska partnerica v Perzijskem zalivu in na 21. mestu med zunanjetrgovinskimi partnericami, so še zapisali na ministrstvu. Po navedbah GZS med glavnimi blagovnimi proizvodi na izvozni strani izstopajo obdelan les, zdravila, krvni preparati in cepiva, na strani uvoza pa olja iz nafte ali bituminoznih materialov, surov aluminij in polimeri etilena in propilena.