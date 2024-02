Mati dečka, ki je umrl v razgretem avtu, marca predvidoma pred sodišče

Na celjskem sodišču naj bi se marca začelo sojenje mami dečka, ki je junija umrl v razgretem avtu v naselju Sveti Lovrenc pri Preboldu. Obtožnica materi in njenemu partnerju očita povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje z njo ter neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, poročajo mediji.

Kot danes poročata Dnevnik in Slovenske novice, je okrajni državni tožilec Jošt Jeseničnik, ki mu je bila dodeljena omenjena zadeva, v začetku decembra na Okrožno sodišče v Celju vložil obtožnico zoper mamo umrlega dečka in njenega partnerja, ki ni otrokov oče.

Tako mamina zagovornica Tina Škorja kot odvetnik njenega partnerja Andrej Janežič sta zoper obtožnico vložila ugovor. Tega je zunajobravnavni senat celjskega sodišča v teh dneh zavrnil, obtožnica pa je tako postala pravnomočna, še navajata časnika. Predobravnavni narok naj bi bil marca, kazenska zadeva pa je po poročanju Dnevnika dodeljena sodnici Maji Manček Šporin.

V avtu zaprt najmanj dve uri

Otrok naj bi bil v razgretem vozilu zaprt najmanj dve uri. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, nudenju prve pomoči ter pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Svetega Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je umrl na kraju dogodka.

V preteklosti je policija dečkovo mamo in njenega partnerja že obravnavala. Enega od njiju so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugega so obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.

Za povzročitev smrti iz malomarnosti je zagrožena zaporna kazen od pol leta do petih let, za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje pa do treh let zapora.