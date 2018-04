Matej Tonin izvoljen za novega predsednika NSi

Novi predsednik stranke Matej Tonin je odločen, da je čas, za novo, njegovo generacijo, obenem napoveduje ohranitev vrednot krščanske demokracije. Tonin je tretji predsednik stranke NSi, pred njim sta med letoma 2000 in 20008 stranko vodila Andrej Bajuk in med letoma 2008 in do svojegega odstopa 31. januarja 2018 Ljudmila Novak.

Tonin je vodenje stranke prevzel konec januarja kot v. d. po odločitvi izvršilnega odbora in sveta stranke ter odstopu njegove predhodnice Ljudmile Novak. Slednja je nosila predvsem zasluge za vnovično vrnitev stranke v parlament leta 2011, vendar pa je podpora stranki v javnomnenjskih anketah počasi upadala, tudi rezultat Novakove v zadnji predsedniški tekmi je bil pod pričakovanji.

Na današnje strankinem kongresu v Grosupljem je za Mateja Tonina glasovalo 345 delegatov, 27 glasovnic pa je bilo neveljavnih. Foto: STA

Vodenje je prevzel politik nove generacije

Zato se je NSi odločila za po mnenju mnogih tvegano potezo in vodenje stranke s sicer tradicionalnimi, družinskimi, krščanskimi vrednotami je prevzel Tonin, ki je skupaj s še nekaterimi veljal za strujo mladih politikov v NSi.

Sodelavci iz stranke Tonina vidijo kot zagnanega in delovnega z jasno vizijo. Bil je tudi tesen sodelavec Ljudmile Novak, zato se ga je kot njenega naslednika omenjalo že prej. Po mnenju političnih analitikov je jasno, da je ambiciozen in do neke mere prepričljiv.

11. mesto na lestvici najbolj priljubljenih politikov

Zadnja, aprilska lestvica najbolj priljubljenih politikov Vox populi Tonina umešča na 11. mesto, za ministrico Anjo Kopač Mrak in pred še enega od strankarskih prvakov mlajše generacije, Luko Mescem.

Novi predsednik stranke Matej Tonin je odločen, da je čas, za novo, njegovo generacijo, obenem napoveduje ohranitev vrednot krščanske demokracije. Foto: STA

Politično aktiven od leta 2001

Matej Tonin se je sicer rodil 31. julija 1983. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Kamniku. Nadaljeval je s študijem politologije na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani, kjer je leta 2010 magistriral na temo osamosvajanja Slovenije in gospodarskih učinkov osamosvojitve, so zapisali na spletni strani NSi.

Politično je aktiven od leta 2001, ko se je vključil v občinski odbor NSi Kamnik. Politične izkušnje je pridobival tudi v Mladi Sloveniji, podmladku NSi, kjer je bil nekaj časa tudi podpredsednik. Leta 2007 je začel sodelovati s poslansko skupino NSi kot svetovalec za področje odnosov z javnostmi.

Od leta 2006 je tudi občinski svetnik v kamniški občini.

Matej Tonin je politično aktiven že od leta 2001. Foto: STA

Vizija države v knjigi Upanje za Slovenijo

Novembra 2008 je ustanovil podjetje Vizija, ki se je ukvarjalo z video produkcijo in ustvarjanjem lokalnega spletnega medija Kamničan.si. Podjetje je vodil vse do leta 2011, ko je bil na prvih predčasnih parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca v DZ, še pišejo v NSi.

Od tedaj je Tonin ostal poslanec in bil v obeh mandatih imenovan tudi za vodjo poslanske skupine NSi. To je po njegovem prevzemu vodenja stranke sicer predal Jožefu Horvatu.

Leta 2016 je svojo vizijo razvoja slovenske države strnil v knjigi Upanje za Slovenijo, ki po navedbah NSi hkrati predstavlja tudi agendo njegovega političnega delovanja.

Od politike do hokeja in košarke

S soprogo Marjeto in dvema hčerkama živi v Zgornjem Tuhinju v občini Kamnik, so še navedli v stranki, kjer so potrdili tudi, da s soprogo pričakujeta tretjega otroka. Svoje proste trenutke posveča predvsem družini, rekreacijsko pa se ukvarja s hokejem in košarko, ki je sicer športna ljubezen tudi njegove predhodnice Novakove.