Arsenovič si za zdaj lahko oddahne, test je bil negativen

Spomnimo, da je pretekli konec tedna porast okužb v Zadru sprožil bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov, pri katerem so ugotovili, da je okužen s koronavirusom. Pozneje je bila okužba potrjena tudi pri srbskem teniškem igralcu Novaku Đokoviću in hrvaškem tenisaču Borni Ćoriču. Organizatorji turnirja so nedeljski finale med Đokovićem in Rubljevom pozneje odpovedali.

Turnir, ki je veljal za žarišče novih okužb, si je med dopustovanjem ogledal tudi mariborski župan Saša Arsenovič. Na mariborski občini so ob tem v ponedeljek pojasnili, da se župan počuti dobro in da ni imel stika z igralci ali organizatorji. Arsenovič je nato danes zaradi preventivnih razlogov opravil še test na novi koronavirus, ki je bil negativen. Župan je rezultat testa označil kot pozitivno novico, piše Večer.