Mariborski policisti so konec tedna v želji po zmanjšanju števila prometnih nesreč, ki jih spremlja vožnja pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, izvedli poostren nadzor cestnega prometa nad psihofizičnim stanjem voznikov. Pri tem so odkrili 13 kršiteljev, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot so pojasnili na policiji, so v poostrenem nadzoru v soboto in nedeljo z indikatorji alkohola testirali 188 voznikov, pri tem pa ugotovili 13 primerov vožnje pod vplivom alkohola. Pri sedmih voznikih je koncentracija znašala do 0,52, pri šestih pa celo nad 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Dvema voznikoma odredili pridržanje

Policisti so pri dveh voznikih ugotovili, da sta vozila pod vplivom prepovedanih substanc, dvema voznikoma pa so odredili tudi pridržanje.

Ker problematika vožnje pod vplivom alkohola na območju Podravja še vedno izstopa, bodo omenjeni problematiki pozornost namenili tudi v prihodnje. Ker so pred nami dnevi, ko ljudje pogosteje posegajo po alkoholu, voznike pozivajo, naj ne vozijo, ko pijejo alkohol, ne glede na količino, naj spoštujejo cestno-prometne predpise, vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in so pri tem še posebej pozorni na ranljive udeležence v prometu.