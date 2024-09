Trenutno veljavne cene programov javnih vrtcev v Mariboru so uveljavili junija lani. Nova sprememba je po besedah Brigite Gajzer Pliberšek iz občinskega urada za vzgojo in izobraževanje potrebna zaradi uskladitve z dejanskimi stroški izvajanja teh programov, ki se zvišujejo in tako občina vedno težje zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev.

Če bodo mestni svetniki podprli predlog, se bo plačilo staršev za otroka v prvem starostnem obdobju zvišalo za 5,2 odstotka, v drugem starostnem obdobju pa za 5,8 odstotka.

Cene vrtcev so mestne oblasti letos poskušale zvišati že dvakrat, a niso dobile soglasja mestnega sveta. V primerjavi s prejšnjimi predlogi tokrat ne poskušajo znižati občinskih subvencij.

Obravnava komunalnih del in prometa

Mestni svetniki bodo obravnavali tudi dokumentacijo za gradnjo vročevoda na Smetanovi ulici, s čimer naj bi nadomestili dotrajani kotlovnici pri umetnostni galeriji in gledališču.

S predlogom spremembe občinskega odloka o urejanju prometa med drugim urejajo parkiranje motornih koles v mestu in uvajajo možnost pridobitve dovolilnic za parkiranje za najemnike, saj so bili do teh do zdaj upravičeni le stalni prebivalci.

Na pokopališču Dobrava namerava občina zagotoviti dodatna mesta za pokope, mestne svetnike pa bo seznanila tudi z nadaljevanjem obnove površin v mestnem parku, nadgradnjo zasneževalnega sistema na smučarski progi Habakuk in načrti za selitev sedeža mariborskega zavoda za turizem na Glavni trg.