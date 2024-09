Trenutno velja, da starši za otroka do starosti štirih let, ki ni vključen v vrtec, dobivajo 20 odstotkov višji otroški dodatek. Po novem predlogu naj bi ta dodatek ukinili.

V obravnavi je predlog predpisa zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se med drugim dotika tudi otroškega dodatka. Določbo, da imajo starši povišan otroški dodatek za 20 odstotkov, če otrok do starosti štirih let ni vključen v predšolsko vzgojo, bodo črtali.

Uvedli so jo, ker je bilo pred leti v vrtcih zelo težko dobiti prosto mesto, sploh za otroke mlajših starostnih skupin. Zdaj se je po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti to spremenilo ter je v zadnjih letih v vrtcih dovolj prostora. Posledično je razlog za povišanje otroškega dodatka odpadel.

Komentar na predlog je mogoče podati do 25. septembra.