Vlada sprejela akcijski načrt za izvajanje programa za otroke za obdobje 2023-2025

Vlada je na četrtkovi seji sprejela akcijski načrt za izvajanje programa za otroke 2020-2025. Načrt določa ključne cilje in ukrepe na prednostnih področjih otrokovih pravic v obdobju od 2023 do 2025, s katerimi želijo ključni deležniki zagotoviti čim višjo kakovost življenja in celostnega razvoja za vse otroke.

Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je program za otroke 2020-2025, ki ga je vlada potrdila novembra 2020, strateški dokument, ki določa temeljne cilje in ukrepe pri otrokovih pravicah ter blaginje in kakovosti življenja otrok v obdobju 2020-2025.

S tem si država prizadeva dvigniti stopnjo blaginje otrok, jim zagotoviti enake možnosti in pravice, okrepiti zaščito in varstvo ter izboljšati možnosti vključevanja in sodelovanja, so zapisali v sporočilu za javnost. Program je usklajen s temeljnimi mednarodnimi dokumenti kot tudi z razvojnimi dokumenti države, ki zadevajo otroke.

Pri pripravi akcijskega načrta za obdobje 2023-2025 so tako izhajali iz konvencije o otrokovih pravicah, kot tudi strategije Sveta Evrope o otrokovih pravicah iz leta 2021, upoštevaje specifične vidike potreb in kakovosti življenja otrok v Sloveniji.

Načrt zaobjema prednostna področja, znotraj katerih se izvajajo aktivnosti za povečanje kakovosti življenja otrok in vzpostavitev varovalnih dejavnikov za otroke iz socialno in ekonomsko šibkih okolij, za najbolj ranljive otroke ter varovalnih dejavnikov, ki jih zahteva sodobni čas s svojimi izzivi, kot je na primer digitalno okolje, so zapisali.

Poudarili so, da so opredeljeni cilji in ukrepi del družinske politike, ki se bodo izvajali v okviru načrtovanih politik resornega ministrstva. V določenem obsegu bodo ti cilji in ukrepi zadevali tudi druga področja, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev, služb vlade, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov in bodo tako "pomembno prispevali k izboljšanju blaginje otrok in zagotavljanju njihovih pravic".

V vsakem poglavju so opredeljeni cilji, ukrepi in kazalniki, finančni viri ter terminski načrt, ki so namenjeni spremljanju uresničevanja in doseganja rezultatov za navedena leta.

Za izdelavo strateškega dokumenta je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec imenoval tudi medresorsko delovno skupino za aktivnosti pri pripravi in izvajanju programa za otroke 2020-2025, ki jo sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij ter drugih deležnikov, ki celostno in obširno obravnavajo problematiko položaja otrok.

"V akcijskem načrtu je tako natančna opredelitev ukrepov in kazalnikov, in sicer za obdobje 2023-2025, ki so jih posamezni resorji vključili v svoje strateške razvojne dokumente in zanje zagotovili proračunska sredstva," so še dodali na ministrstvu.