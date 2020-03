Mariborski kriminalisti prijeli četverico 19-letnih vlomilcev

Mariborski policisti so razkrinkali kriminalno četverico štirih 19-letnikov, ki so od lanskega decembra do sredine marca vlamljali v različne lokale in avtomate, večinoma kradli drobiž in različne predmete. Na objektih, v katere so vlamljali, pa so povzročili kar precejšnjo materialno škodo. Vse so že kazensko ovadili.

Kot so danes sporočili z mariborske policijske uprave, so med omenjenimi primeri prevladovali vlomi v avtomate v samopostrežnih avtopralnicah in parkomate, razne kioske in trafike, pa tudi v gostinske lokale.

Pri enem od vlomov v gostinski lokal, 8. marca, sta policista na Ulici Staneta Severja zalotila in prijela dva vlomilca, stara 19 let. V času pridržanja so pri enem od njiju na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo. V njej so zasegli več predmetov, ki izvirajo iz vloma v eno od trafik v Mariboru, kjer je nastalo za 5.000 evrov škode, piše STA.

Sodelovala še vsaj dva 19-letnika

V nadaljnji preiskavi so policisti ugotovili, da sta pri izvrševanju kaznivih dejanj sodelovala še vsaj dva osumljenca, stara 19 let, zato so vse štiri kazensko ovadili. Doslej so jih ovadili zaradi utemeljenega suma 12, sumijo pa jih storitve še vsaj toliko istovrstnih kaznivih dejanj. O teh za zdaj še zbirajo obvestila in dokaze, ko bodo zaključili preiskavo, pa bodo zoper njih podali še eno ovadbo, še piše STA.