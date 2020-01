Mandarić na sodišču toži Popovičevo mamo: terja 950 tisoč evrov

Milan Mandarić, ki se v zadnjih dneh ukvarja predvsem s prodajo nogometnega kluba Olimpija, je bil tokrat v Kopru na sodišču zaradi posojila iz leta 2007. Takrat je Popovičevi mami nakazal skoraj milijon evrov, pri čemer tožena stranka trdi, da naj bi znesek takoj po podpisu pogodbe vrnila v gotovini, in to kar v domači spalnici, kar pa so tekom dokaznega postopka potrdili samo njeni družinski člani. "Z gotovostjo gospod Mandarić tega denarja v gotovini ni prejel," je po zaključku naroka za STA zatrdil odvetnik Jernej Kos, za katerega so odprta samo še vprašanja pravne narave, v prvi vrsti glede zastaranja zadeve.

Med pričami je danes nastopil tudi sam Mandarić, ki je pojasnjeval podrobnosti glede prenosa svoje terjatve na družbo Toko-Line. Kot je navedel sodnici Darji Morelj, pri tem ni imel druge izbire, saj je Popovičevi ves čas pošiljal opomine, a brez rezultatov, poroča STA. Za odstop terjatve se je sicer odločil na predlog svojega tedanjega odvetnika Francija Matoza.

Sodba v drugi polovici februarja

Terjatev je Mandarić naknadno prevzel nazaj od družbe Toko-Line, glede na čas začetka postopka pa kot tožnik uradno nastopa Toko-Line. To sicer po besedah odvetnika Kosa nikakor ne vpliva na procesni položaj strank v postopku, saj Toko-Line dejansko toži Popovičevo za Mandarića.

Sodnica Moreljeva je danes sklenila dokazni postopek, saj je ocenila, da je zadeva zrela za odločitev. Sodbo, ki bo izšla pisno, Mandarićev zagovornik pričakuje v drugi polovici februarja.