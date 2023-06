Maja zabeležena sedemodstotna rast števila turističnih nočitev

Turistični nastanitveni obrati so maja zabeležili 510 tisoč prihodov turistov, kar je za 11 odstotkov več kot leto prej. Prenočitev je bilo 1,2 milijona oziroma za sedem odstotkov več kot maja lani. Povprečna doba bivanja je znašala 2,4 prenočitve. Turisti so največkrat bivali v občinah Ljubljana, Piran in Bled, je danes objavil statistični urad.

Domači turisti so maja prispevali četrtino vseh prenočitev. Povprečna doba njihovega bivanja je znašala 2,7 prenočitve. Turistični nastanitveni obrati so poročali o 116 tisoč prihodih domačih gostov, kar je za 38 odstotkov manj kot leto prej. Tudi prenočitev je bilo za 34 odstotkov manj; našteli so jih 313 tisoč, največ v občini Piran.

Medletno 37 odstotkov več nočitev tujcev

Povprečna doba bivanja tujih turistov je znašala 2,3 prenočitve. Njihovih prihodov je bilo skoraj 394 tisoč oziroma za 44 odstotkov več kot pred letom dni. Ustvarili so približno 903 tisoč prenočitev oziroma za 37 odstotkov več kot v istem mesecu lani. Največkrat so prenočili v občini Ljubljana.

Na prvih treh mestih so Nemci, Avstrijci in Italijani

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Nemčije, in sicer skoraj 181.700 oziroma 20 odstotkov vseh. Največkrat so prenočili v občini Bovec. Med turisti iz Avstrije je bil najbolj priljubljen Piran, skupno pa so opravili nekaj več kot 107.400 prenočitev oziroma 12 odstotkov vseh tujih. Sledili so turisti iz Italije (šest odstotkov) ter iz Združenih držav Amerike in Madžarske (iz vsake po pet odstotkov).

Izmed omenjenih držav so turisti iz Nemčije v povprečju bivali najdlje; ustvarili so 2,4 prenočitve.

V gorskih občinah največ nočitev

Glede na tip občin je bilo 29 odstotkov vseh prenočitev v gorskih občinah, največ v občini Bled. Sledile so obmorske (19 odstotkov) in zdraviliške občine (18 odstotkov) ter Ljubljana (16 odstotkov).

Povprečna doba bivanja, tako domačih kot tujih turistov, je bila najdaljša v zdraviliških občinah, in sicer 3,5 prenočitve. Domači turisti so tam v povprečju ustvarili 3,7 prenočitve, tuji pa 3,2.

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (573.100 prenočitev oziroma 47 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (21 odstotkov) ter kampi (13 odstotkov).

Najbolj zrasel obisk planinskih domov in kampov

V primerjavi z lanskim majem se je število prenočitev najbolj povečalo v planinskih domovih in kočah (za 24 odstotkov) ter v kampih (za 22 odstotkov).

Od začetka januarja do konca maja je bilo v Sloveniji skupno skoraj 1,8 milijona prihodov turistov in nekaj več kot 4,5 milijona njihovih prenočitev oziroma za 12 odstotkov več kot leto prej. Povprečna doba bivanja je v tem obdobju znašala 2,5 prenočitve.

Domači turisti so v prvih petih mesecih leta prispevali 35 odstotkov vseh prenočitev, tuji pa 65 odstotkov. Domači turisti so ustvarili skoraj 1,6 milijona prenočitev, tuji pa nekaj več kot 2,9 milijona. Domačih je bilo za 18 odstotkov manj, tujih pa za 41 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.