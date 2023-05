Največ turistov je bilo iz Italije, ustvarili so skoraj 117.100 prenočitev oz. 16 odstotkov vseh tujih. Največkrat so prenočili v občini Ljubljana. Tudi turisti iz Nemčije so prav tako največkrat prenočili v Ljubljani, skupno pa so opravili nekaj več kot 94 tisoč prenočitev (13 odstotkov vseh). Sledili so turisti iz Avstrije (12 odstotkov), Madžarske (šest odstotkov) in Hrvaške (pet odstotkov).

V turističnih nastanitvenih obratih so aprila zabeležili 440 tisoč prihodov turistov, kar je 17 odstotkov več kot leto prej. Prenočitev je bilo nekaj več kot milijon oz. za 13 odstotkov več. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled, je danes sporočil statistični urad.

Aprila je bilo v Sloveniji domačih turistov 27 odstotkov manj kot lani, in sicer 116 tisoč, njihovih prenočitev pa je bilo 310 tisoč oz. 22 odstotkov manj. Domači turisti so ustvarili 30 odstotkov vseh prenočitev, največ v občinah Piran, Brežice in Moravske Toplice.

Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 324 tisoč oz. za 48 odstotkov več kot pred letom dni. Ustvarili so približno 737 tisoč prenočitev, kar je 39 odstotkov več kot lani. Tuji turisti so v aprilu prispevali 70 odstotkov vseh prenočitev, največkrat pa so prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled.

Največ turistov prihaja iz sosednje Italije

Največ turistov je bilo iz Italije, ustvarili so skoraj 117.100 prenočitev oz. 16 odstotkov vseh tujih. Največkrat so prenočili v občini Ljubljana. Tudi turisti iz Nemčije so prav tako največkrat prenočili v Ljubljani, skupno pa so opravili nekaj več kot 94 tisoč prenočitev (13 odstotkov vseh). Sledili so turisti iz Avstrije (12 odstotkov), Madžarske (šest odstotkov) in Hrvaške (pet odstotkov).

Statistični urad zaznava trend vračanja turistov s preostalih celin. ZDA so tako denimo pristale med deseterico držav z največ prenočitvami v aprilu, prispevale so jih 21.400.

Največ prenočitev je bilo aprila v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, in sicer skoraj 239 tisoč oz. 23 odstotkov vseh. Med zdraviliškimi občinami prednjačijo Brežice. Sledile so obmorske in gorske občine (iz vsake po 21 odstotkov vseh prenočitev) ter Ljubljana (18 odstotkov).

V prvi tretjini leta Slovenijo obiskalo skupno skoraj 1,3 milijona turistov

Domači turisti so prispevali največ prenočitev v zdraviliških občinah, tuji pa v gorskih. Oboji sicer največ prenočujejo v hotelih, aprila so opravili 542.100 prenočitev oz. 52 odstotkov vseh, sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (21 odstotkov).

V prvih štirih mesecih skupaj je Slovenijo obiskalo skoraj 1,3 milijona turistov, ki so opravili nekaj več kot 3,3 milijona prenočitev, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Največ prenočitev so letos prispevali turisti iz Italije, skoraj desetino vseh.

Domači turisti so ustvarili skoraj 1,3 milijona prenočitev, tuji pa nekaj manj kot 2,1 milijona. Domačih je bilo 13 odstotkov manj, tujih pa 42 odstotkov več kot v istem obdobju lani.