117 evrov za vinjeto še pred začetkom turistične sezone?

Vlada bo danes med drugim odločala o predlogu uredbe o cestninskih cestah in cestnini, ki predvideva zvišanje cene elektronskih vinjet za vozila. Potem ko za dvig cen pretekla leta ni imela posluha, je ministrstvo za infrastrukturo letos podprlo predlog Darsa o 6,8-odstotni podražitvi. Letna vinjeta za avtomobile bi tako stala dobrih 117 evrov.

Kot so pred sejo pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje, bo zvišanje cen elektronskih vinjet "posledica indeksacije za referenčna obdobja od 2017 do 2022, ko je bil pogoj za izvedbo indeksacije izpolnjen, prodajne cene elektronskih vinjet pa se niso spreminjale".

Pravno podlago za ukrepanje po njihovih navedbah daje zakon o cestninjenju, ki določa uskladitev cen cestnin za uporabo cestninskih cest z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. "Uskladitev se opravi, če rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem preseže indeks 100," so še pojasnili.

Ministrstvo: Predlog smo podprli zaradi dolgoročne finančne vzdržnosti Darsa

Na infrastrukturnem ministrstvu so že sredi meseca pojasnili, da so predlog podprli predvsem v smislu dolgoročne finančne vzdržnosti Darsa ter v interesu neoviranega financiranja in izvajanja velikih infrastrukturnih projektov.

Na Darsu si prizadevajo, da bi nove cene začele veljati še pred turistično sezono, 15. junija ali 1. julija.

Na dnevnem redu vlade sta tudi predloga sprememb uredb o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina, s katerima se ukrep nadomestila dobaviteljem zaradi regulacije cen obeh energentov podaljšuje do konca leta, saj je bila do takrat podaljšana tudi sama regulacija.