Luka Juri dela za podjetje s sumljivim modelom poslovanja

Luka Juri je bil do konca marca direktor Pokrajinskega muzeja Koper, zdaj pa opravlja delo v zasebnem sektorju v sosednji Italiji. V včerajšnji oddaji Strscia la notizia so razkrili, da gre za družbo Reef, ki se ukvarja z nepremičninskimi posli.

Na italijanski televiziji Canale 5 v oddaji Strscia la notizia so po posredovanju kupcev, ki so opozorili na sumljiv model poslovanja podjetja Reef, raziskali ozadje dogajanja, pri čemer je Luka Jurij nastopil kot odgovorni za komunikacijo v omenjenem podjetju, pišejo Primorske novice.

Imajo nenavaden model poslovanja

Družba Reef je nekakšen posrednik pri poslovanju z nepremičninami, so povedali v oddaji, kjer so to poskušali ponazoriti s primerom.

"Nekdo prodaja hišo za 380 tisoč evrov. Kupiti jo želi družba Reef, ki ponudi plačilo manjšega predujma v dveh mesecih, preostalo kupnino pa šele po šestih mesecih. Prav tako si zagotovi pravico, da nepremičnino takoj proda naprej, in to po znižani ceni. Hišo, ki jo torej odkupuje za 380 tisoč evrov, ponudi na trgu za 345 tisoč evrov. Pri tem od kupca zahteva takojšnje plačilo četrtine kupnine, torej 80 tisoč evrov, preostanek pa kupec lahko plača na obroke. Notarski zapis kupoprodajne pogodbe in predaja nepremičnine se po njihovem modelu izvedeta šele po štirih, šestih ali 18 mesecih," je v oddaji povedal Jurij. Takojšnjega plačila vse kupnine družba Reef od kupcev ne sprejema, to namreč ni skladno z njihovim modelom, je dodal.

V podjetju Reef so ogoljufali stranko

Novinarji oddaje Strscia la notizia so obiskali družbo Reef v Rimu, z njimi pa je bila tudi stranka, ki jo je družba Reef oškodovala. Oškodovanec je povedal, da je aprila lani plačal 40 tisoč evrov predujma za stanovanje, ki je bilo na prodaj za 139 tisoč evrov, notarskega zapisa še vedno ni od nikoder, isto stanovanje pa zdaj že prodaja druga agencija, in to za bistveno višjo ceno, 185 tisoč evrov.

Ob obisku novinarjev in oškodovane stranke je Juri pojasnil, da bo stranka denar prejela nazaj, gledalcem pa je sporočil telefonsko številko, na katero lahko pokličejo ob drugih nepojasnjenih vprašanjih.