Lonstroff zagnal obrat v Logatcu, napoveduje širitev

Švicarski Lonstroff, ki je v lasti japonske Sumitomo Rubber Industries, je v tem mesecu zagnal proizvodnjo v obratu medicinskih elastomerov v Logatcu. Trenutno ima 37 zaposlenih, v dveh mesecih pa naj bi obrat razširili in zaposlili dodatnih 50 ljudi, na spletni strani poroča časnik Finance.

Lonstroff je aprila lani zagnal poskusno proizvodnjo, januarja letos pa tudi redno proizvodnjo. Zaenkrat ima 37 zaposlenih, iz podjetja pa so Financam sporočili, da z razširitvijo obrata, ki je načrtovan v prihodnjih dveh mesecih, načrtujejo še dodatnih 50 zaposlitev. Ob začetku gradnje obrata so napovedali, da bo skupaj zaposlenih 180 ljudi.

Kot je v imenu Lonstroffa povedal Matjaž Klipšteter iz komunikacijske agencije Taktik, proizvodnja trenutno poteka v eni izmeni, saj čakajo potrditev kupcev, da so izdelki v redu. "Včasih pa lahko to traja kar nekaj časa," je dejal za Finance, ki jih povzema STA.

Odprte imajo razpise za več delovnih mest

Trenutno iščejo še nekaj sodelavcev, odprte imajo razpise za več delovnih mest za delo v proizvodnji, iščejo pa tudi varnostnega inženirja in kadrovnika. Osnovna bruto plača za delo v proizvodnji je 1218,26 evra. Zaposlenim ob tem izplačujejo še dodatek na delovno dobo, dodatek na popoldansko delo v višini 14 odstotkov in dodatek na nočno delo v višini 50 odstotkov, so dodali v družbi.

Investicija v obrat je, kot so povedali ob položitvi temeljnega kamna maja 2018, znašala 48 milijonov evrov, pri čemer bo država zagotovila do 10 odstotkov spodbude.

Prodajo zemljišča preiskuje policija

Obrat stoji na zemljišču na območju nekdanje tovarne KLI Logatec, ki ga je od nekdanje Factor banke prevzela Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Prodajo preiskuje policija, nepravilnosti je odkrila interna revizija DUTB, posel pa naj bi med drugimi odnesel predsednika upravnega odbora DUTB Miho Juharta.

Posel je potekal tako, da je DUTB okoli 51.000 kvadratnih metrov od skupno približno 100.000 kvadratnih metrov zemljišča prodala nepremičninski družbi Svet Re za dva milijona evrov. Svet Re je pet dni pozneje 30.000 kvadratov zemljišča Lonstroffu prodal za tri milijone evrov, šele z denarjem od te kupnine pa nato poravnal kupnino DUTB.