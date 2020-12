Logar danes pri Pompeu v Washingtonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zunanji minister Anže Logar se bo danes v Washingtonu srečal z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je dvodnevni obisk v ZDA namenjen poglabljanju odnosov med Slovenijo in ZDA, zgodovinskima prijateljicama, strateškima partnericama in zaveznicama v zvezi Nato.