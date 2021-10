Ločila sta se najbogatejša Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iza in Samo Login, ustanovitelja tehnološkega podjetja Outfit7, ki so ga leta 2017 za milijardo dolarjev kupili Kitajci in zakonca s tem izstrelili na vrh seznama najbogatejših Slovencev, sta se ločila.