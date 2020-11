To so najbogatejši Slovenci

Premoženje Ize Sie in Sama Logina je po najnovejši lestvici Managerja vredno 689 milijonov evrov. Loginova sta ustanovitelja podjetja z mobilnimi aplikacijami Outfit7, najbolj znanega po aplikaciji Govoreči maček, ki sta ga v začetku leta 2017 prodala Kitajcem.

Kot dodajajo pri Managerju, je Outfit7 danes vreden dvakrat oziroma trikrat več kot leta 2017.

Kupnino prenesla na družinsko dobrodelno organizacijo

Damian Merlak je med drugim po prodaji svojega deleža v borzi s kriptovalutami Bitsamp vložil v nakup propadlih hotelov v Bohinju. Foto: STA Loginova sta celotno kupnino za Outfit7 prenesla na družinsko dobrodelno organizacijo, ki se bo neprofitno ukvarjala z reševanjem globalnih okoljskih težav. V zadnjem obdobju vlagata v rešitve za brezmesno prehranjevanje. Tri leta po prodaji kapital družine Login in še nekaterih nekdanjih outfitovcev najdemo tudi v nepremičninah, dodajajo pri Managerju.

Na drugem mestu najbogatejših Slovencev sta ostala Sandi Češko in njegova partnerica Livija Dolanc.

Med zanimivejšimi člani prve deseterice je tudi Damian Merlak, soustanovitelj borze s kriptovalutami Bitsamp, ki je svoj delež prodal in vložil v več nepremičninskih projektov. Njegovo premoženje se je v primerjavi z lani povečalo za 19 odstotkov.

Najvišji skok Kneza, med prvih 100 tudi Dragić in Kopitar

Med prvo deseterico je šest novincev, pod največji skok pa se je podpisal Jure Knez, ki je največji lastnik trboveljskega Dewesofta. Podjetje se ukvarja z zbiranjem podatkov in prodajanjem merilnih instrumentov. Po mnenju snovalcev lestvice so njegovo vrednost povečali odlični rezultati poslovanja tudi drugih podjetij v skupini.

Goran Dragć je v lanski sezoni lige NBA z Miami Heat igral v velikem finalu. Foto: Getty Images

Med 100 najbogatejših sta se letos uvrstila tudi košarkarski zvezdnik Goran Dragić in hokejist Anže Kopitar. Premoženje Dragića, ki se v ligi NBA pogaja za novo pogodbo, ocenjujejo na 51,4 milijona evrov, premoženje zvezdnika Los Angeles Kings Kopitarja pa na 31,5 milijona evrov. Ob tem pri reviji Manager dodajajo, da ima svet ameriških profesionalnih lig davčne posebnosti.

"Premoženje Gorana Dragića ocenjujemo na 51,4 milijona evrov, Anžeta Kopitarja pa na 31,5 milijona evrov. Ob tem povejmo, da ima davek na dohodke v zvezni državi velik vpliv na končno oceno. Če bi Kopitar celotno kariero igral, denimo, na Floridi kot Dragić ali v Teksasu kot Luka Dončić, bi bila naša ocena za deset milijonov evrov višja," so zapisali.

Stoterica vredna skoraj šest milijard evrov

Vrednost premoženja stoterice letos znaša 5,8 milijarde evrov, kar je za 147 milijonov več kot lani, čeprav se je prag za vstop na lestvico znižal za šest odstotkov, na 20,9 milijona evrov.

Kako gibanje premoženja ocenjuje ekipa revije Manager? "Prvič, zaradi novincev, ki smo jih na podlagi novih dognanj dodali na lestvico letos, čeprav so bili premožni že v preteklosti. Drugič, podjetja v lasti najbogatejših so se izkazala za odporna proti koronakrizi. In tretjič, cene evropskih delnic, ki jih tudi uporabljamo pri vrednotenju, so v povprečju precej podobne tistim iz lanske jesni. Za nameček smo pri številnih v letu pred dvigom davčne stopnje na kapitalske dobičke zaznali rekordna izplačila dobičkov," so razloge za skupno rast 100 najbogatejših Slovencev utemeljili avtorji lestvice.