Ljudje in ženske? Povabilo na molitev v džamijo razburilo javnost.

Na Facebooku je za veliko burnih odzivov poskrbela poteza Islamskega verskega in kulturnega centra Ljubljana. V povabilu na prvo petkovo molitev v novi ljubljanski džamiji so namreč zapisali, da zaradi pričakovanega velikega števila ljudi ni predvideno, da bi pri molitvi prisostvovale tudi ženske. Potem ko je njihova objava naletela na kritike, češ da so ženskam prepovedali vstop v mošejo, so povabilo k molitvi, iz katere naj bi bile ženske v skladu z versko tradicijo sicer izvzete oziroma zanje ni obvezna, nekoliko spremenili.

"Glede na to, da pričakujemo veliko število ljudi, ni predvideno, da bi ženske prisostvovale džuma-namazu," so v povabilu k prvi petkovi molitvi v novi ljubljanski džamiji zapisali pri Islamskem verskem in kulturnem centru Ljubljana. Ker je bilo iz njihove objave mogoče sklepati, da ženske pri molitvi ne smejo sodelovati oziroma se je ne smejo udeležiti, je njihov zapis naletel na številne kritike.

Ljudje in ženske?

"Ljudje in ženske," je na družbenem omrežju Twitter zapisala aktivistka in profesorica na ljubljanski fakulteti za družbene vede Barbara Rajgelj. Prvoten zapis na Facebooku so avtorji nato nekoliko spremenili: "Glede na to, da se pričakuje velika gneča, bomo na organizacijski ravni težko zagotovili, da džuma-namazu prisostvujejo tudi ženske." Te naj bi bile sicer po islamski verski tradiciji izvzete iz opravljanja omenjene molitve oziroma ta zanje ni obvezna.