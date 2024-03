Ljudi so izsiljevali in jim grozili z orožjem, združbo vodil 23-letni Velenjčan

Trije mlajši moški so z izsiljevanjem in grožnjami, ki so jih podkrepili z orožjem, od mlajših oseb zahtevali, da so na svoja imena dvigovali kredite, sklepali lizinge, pogodbe, kupovali telefone višjega cenovnega razreda in sklepali naročnine pri operaterjih mobilne telefonije. Pridobljen denar so morali izročiti članom združbe, ki so na ta način pridobili najmanj 72 tisočakov. Velenjski policisti so v preiskavi ugotovili, da združbo vodi 23-letni Velenjčan, sostorilca pa sta njegova vrstnika doma z območja Šoštanja.

V februarju in marcu letos so velenjski policisti obravnavali več kaznivih dejanjih, ki jih je izvrševala združba treh mlajših moških. S kaznivimi dejanji so si storilci pridobili najmanj 72.300 tisoč evrov premoženjske koristi.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da združbo vodi 23-letni Velenjčan, sostorilca pa sta njegova vrstnika doma z območja Šoštanja. Pri osumljenih so v preteklih dneh izvedli hišne preiskave in zasegli predmete, povezane s kaznivimi dejanji.

"Zasegli smo jim tudi predmete, ki so jih osumljenci uporabljali pri izvrševanju kaznivih dejanj, in sicer plinsko pištolo, imitacijo pištole, nož in elektrošoker," so sporočili s Policijske uprave Celje.

Foto: PU Celje

23-letnega Velenjčana so za čas zbiranja obvestil pridržali, vse tri pa bodo kazensko ovadili zaradi storitve kaznivih dejanj goljufije po 211. členu Kazenskega zakonika in izsiljevanja po 213. členu Kazenskega zakonika, so še pojasnili na policiji.

Za kaznivo dejanje goljufije je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora. Enaka kazen je zagrožena tudi za kaznivo dejanje izsiljevanja.