Ljubljansko tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Harija Furlana

Anonimno prijavo, ki je nekdanjemu vodji SDT Hariju Furlanu očitala prejemanje podkupnine, je prejela zdravstvena preiskovalna komisija v prejšnjem sklicu državnega zbora, ki je ugotavljala nepravilnosti pri nakupih žilnih opornic. Po poročanju Dnevnika omenjena ovadba ni vsebovala konkretnih dokazov. Kljub temu so na na ljubljanskem okrožnem tožilstvu začeli preverjati očitke.

Bergantova: Zadevo vodili na podlagi Furlanovega poročila

Vodja ljubljanskega okrožnega tožilstva Katarina Bergant je pojasnila, da so zadevo vodili po uradni dolžnosti, in sicer na podlagi Furlanovega poročila. Ta jih je sam opozoril, da naj bi parlamentarna preiskovalna komisija razpolagala s kazensko ovadbo, v kateri so očitki, da je kot vodja SDT prejel 200 tisoč evrov, da bi ustavil preiskovanje nepravilnosti v zdravstvu.

Tožilstvo je nato policiji naložilo, naj pridobi kazensko ovadbo in začne zbirati obvestila in dokaze, ki bi lahko potrdili trditve iz ovadbe. "Policija je po končanem predkazenskem postopku na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podala poročilo. Pristojna tožilka je poročilo štela kot kazensko ovadbo in jo zavrgla, ker je ocenila, da ni podan utemeljen sum, da je navedeni storil kaznivo dejanje," je dejala Bergantova.

Ovadba naj bi komisiji omogočila pregled Furlanovih osebnih financ

Furlan je prek službe za odnose z javnostmi vrhovnega državnega tožilstva sporočil, da so navedbe v anonimni prijavi "lažne, zlonamerne in absurdne" ter da so bile podane z namenom diskreditacije in ustrahovanja. Kazenska ovadba zoper Furlana je po poročanju Dnevnika v vmesnem času omogočila, da je parlamentarna preiskovalna skupina Furlana vzela pod drobnogled.

Ovadba naj bi komisiji omogočila pregled Furlanovih osebnih financ. Poslanci naj bi tako dobili vpogled v njegov transakcijski račun ter v njegove dohodke za obdobje med letoma 2009 in 2017. Pri Dnevniku so za pojasnila prosili več aktualnih in nekdanjih poslancev, ki so bili člani omenjene preiskovalne komisije, ki jo je vodila Jelka Godec iz SDS, vendar ti primera niso želeli komentirati oziroma so bili s pojasnili skopi.