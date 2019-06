Vlada Harija Furlana imenovala za vrhovnega državnega tožilca

Vlada je na današnji seji vodjo Specializiranega državnega tožilstva (SDT) Harija Furlana imenovala za vrhovnega državnega tožilca na vrhovnem državnem tožilstvu. SDT bo do imenovanja novega vodje vodila njegova dosedanja namestnica Darja Šlibar, so pojasnili na vrhovnem državnem tožilstvu.

Vlada je Furlana za vrhovnega državnega tožilca imenovala na predlog ministrice za pravosodje Andreje Katič, ki je sledila mnenju Državnotožilskega sveta. Kot so zapisali na ministrstvu za pravosodje, je Furlan z dosedanjim uspešnim delom na področju kaznivih dejanj, gospodarske, korupcijske in organizirane kriminalitete ter terorizma, s ciljno usmerjenim izobraževanjem, s številnimi predavanji in s strokovnim udejstvovanjem pridobil izjemen obseg strokovnega znanja in praktičnih izkušenj, potrebnih za uspešno in kakovostno opravljanje funkcije vrhovnega državnega tožilca.

Lani začel svoj drugi mandat na čelu Specializiranega državnega tožilstva

Državnotožilski svet je prepričal tudi s svojo predstavitvijo, ne le z rezultati dosedanjega dela. "S svojo angažiranostjo in predanostjo delu bo po oceni Državnotožilskega sveta, upoštevaje izjemno strokovno znanje in delovne izkušnje, lahko uspešno opravljal funkcijo vrhovnega državnega tožilca na vrhovnem državnem tožilstvu," so še zapisali.

Furlan je sicer lani nastopil svoj drugi mandat na čelu SDT in se bo od njegovega vodenja poslovil predčasno. Kdaj natančno se bo preselil na vrhovno tožilstvo, še ni znano, saj lahko po današnjem poročanju Dnevnika kandidati, ki v postopku niso bili izbrani, sprožijo še upravni spor. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za pravosodje, bo Furlan funkcijo nastopil 30 dni po pravnomočnosti odločbe o imenovanju.