Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila kršitev nasprotja interesov v primeru ljubljanske svetnice Nade Verbič. Ta je namreč kot članica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri sklepu o imenovanju štirih predstavnikov občine v svet Lutkovnega gledališča Ljubljana glasovala sama zase, so sporočili iz KPK. S tem je Verbič, sicer članica Liste Zorana Jankovića, kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, zato so ji na KPK izrekli tudi opomin in globo v višini štiristo evrov.

Na KPK so postopek uvedli aprila 2024 na podlagi prijave, ki je vsebovala očitke o imenovanju določenih mestnih svetnikov na funkcije članov organov vodenja javnih podjetij v lasti Mestne občine Ljubljana (Mol).

V postopku so proučili relevantno dokumentacijo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter ugotovili, da je Verbič na seji omenjene komisije decembra 2023 glasovala za sprejem sklepa o predlogu Mola, da se v svet Lutkovnega gledališča Ljubljana imenuje ona sama in še nekaj kandidatov.

Ni se izločila

"Pri tem pred glasovanjem ni prenehala delo ter o okoliščinah ni pisno obvestila preostalih članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter počakala na njihovo odločitev, s čimer se je znašla v nasprotju interesov," je v današnjem sporočilu za javnost navedla KPK.

Po ugotovitvah komisije sta bila za obstoj nasprotja interesov izpolnjena oba pogoja, zasebni interes uradne osebe (v tem primeru članstvo v svetu javnega zavoda zaradi nepremoženjske in potencialne premoženjske koristi zanjo), kot tudi okoliščine (glasovanje o samem sebi), ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe.

"Glasovanje zase je sicer ena najbolj tipičnih okoliščin, ki lahko ustvarijo nasprotje interesov," še poudarjajo na KPK.

Glasovanje "po kavbojsko"

Čeprav je Verbič utemeljevala, da njena morebitna izločitev ne bi vplivala na izid glasovanja, saj so vsi preostali člani prav tako glasovali za omenjeni sklep, komisija izpostavlja, da mora biti uradna oseba v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorna na vsako nasprotje interesov in se mu je dolžna izogniti ne glede na to, ali vpliva na izid glasovanja ali ne.

Na KPK opozarjajo, da je dosledno izogibanje nastanku nasprotja interesov pogoj za dobro delovanje pravne države, zaupanje v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah ter pri razpolaganju z javnimi sredstvi.

Komisija navaja še, da z namenom vzpostavljanja ustreznih standardov ravnanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb na spletni strani objavlja ugotovitve v primeru Verbič v celoti, skupaj z izjasnitvijo, kot to določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Ugotovitve so pravnomočne, saj Verbič zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu, še navaja KPK.