KPK pri kranjskem mestnem svetniku Velovu ugotovila kršitev nasprotja interesov

KPK je ugotovila, da je kranjski mestni svetnik ter član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Igor Velov kršil prepoved nasprotja interesov. Velov je kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ko je glasoval o kandidatih za člane DS, pri čemer je bil eden izmed kandidatov on sam, je navedeno v današnjem sporočilu KPK.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je postopek uvedla na podlagi prijave oktobra 2022. Ta je vsebovala očitke o tem, da je Velov kot član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) ter kot občinski svetnik Mestne občine Kranj glasoval o predlaganih kandidatih za člane državnega sveta, pri čemer je bil kandidat za državnega svetnika kot predstavnika lokalnih interesov tudi on sam. Pri tem naj bi se znašel v nasprotju interesov.

KPK je v postopku preverjanja pridobila in proučila podatke iz javno dostopnih baz ter zaprosila Mestno občino Kranj za dodatna pojasnila in dokumentacijo. Na tej podlagi je KPK očitke iz prijave potrdila. Velov se je znašel v nasprotju interesov, saj je kot član KMVVI glasoval za predlog, da se za člana DS določi njega samega, na seji občinskega sveta pa je kot občinski svetnik ta predlog tudi podprl.

Na ta način je Velov kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki v takih primerih predvideva, da se mora uradna oseba izločiti iz postopka odločanja in o tem pisno obvestiti predstojnika oziroma pristojni organ. V konkretnem primeru bi moral Velov o okoliščinah nasprotja interesov obvestiti preostale člane KMVVI in župana ter počakati na njihovo odločitev o morebitni izločitvi iz odločanja.

Velov se ni pritožil, ugotovitve KPK so pravnomočne

Zasebni interes uradne osebe, da pridobi funkcijo člana DS, ki prinaša tako premoženjske kot nepremoženjske koristi, se je prepletel z opravljanjem javne funkcije občinskega svetnika, kar krni integriteto in zaupanje v javne institucije, ugotavlja KPK.

Kot poudarja komisija, je dosledno izogibanje nastanku nasprotja interesov ključno za delovanje pravne države, zaupanje v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Z namenom vzpostavljanja ustreznih standardov ravnanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje je KPK na svoji spletni strani javno objavila svoje ugotovitve.

Ugotovitve KPK so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu.