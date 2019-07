Ljubljana: zaradi zapore križišča spremenjena trasa avtobusov LPP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi zaprtja križišča bodo mestni avtobusi na linijah 5 in 13 vozili po spremenjeni trasi. Foto: STA

V Ljubljani bo zaradi obnove Poljanske ceste od ponedeljka, 15. julija, do predvidoma 30. avgusta 2019 za ves promet zaprto križišče Poljanske ceste, Rozmanove ulice in Poljanskega nasipa, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (Mol).