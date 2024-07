Ljubljana: voznik začetnik vozil s hitrostjo 229 km/h

Ljubljanski prometni policisti so prejšnji teden na ljubljanski južni obvoznici, kjer je hitrost omejena na 130 kilometrov na uro, posneli in kontrolirali voznika začetnika, ki je vozil kar 229 kilometrov na uro.

Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za navedeni prekršek je predpisana globa 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Policija ob dogodku opozarja, da je neprilagojena hitrost na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti.