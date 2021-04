Ljubljana prižgala zeleno luč: Center Rog bo samostojen

Center Rog bo lahko postal prostor mreženja in povezovanja vseh akterjev, ki delujejo na področju širšega kulturnega in kreativnega sektorja, s poudarkom na oblikovanju in arhitekturi, vizualnih umetnostih in novih tehnologijah tako v Ljubljani kot v širšem slovenskem in mednarodnem okolju, poroča STA.

Za ustanovitev novega javnega zavoda se je Mestna občina Ljubljana po besedah vodje oddelka za kulturo Mateje Demšič odločila, ker glede na opredeljeno področje delovanja Centra Rog ni zaznala obstoječih javnih zavodov ali nevladnih iniciativ območju Mol, ki bi lahko prevzeli v upravljanje nepremičnine in načrtovane vsebine Centra Rog.

Levica proti Centru

Pri ustanovitvi Centra Rog gre za klasični javni zavod za kulturo, ki ne misli in upošteva prostora, na katerem bo deloval, je poudaril Milan Jakopovič (Levica). Ustanavljanje zavoda po hitrem postopku tudi kaže, da si Mol participacije in mnenj o tem, kaj naj na tem prostoru nastane, ne želi, poleg tega bo izhodišče vsega ostalo nasilen izbris uporabnikov nekdanje tovarne Rog in v Levici projekta s tako popotnico, kot je dejal, ne morejo podpreti.

Brez strategije in vizije delovanja

V LMŠ po besedah Katje Damij podpirajo projekt Centra Rog in menijo, da bo pomenil veliko obogatitev. Jo je pa zanimalo, ali je resnično potrebna ustanovitev novega javnega zavoda in ali ne bi bilo vsaj v začetku upravljanja Centra Rog zaupati kateremu od obstoječih javnih zavodov. Poleg tega je pogrešala strategijo ali vizijo delovanja, ki bi po njenem mnenju morala biti sestavni del gradiva. Slednjo je pogrešal tudi Dragan Matić (SMC) ter izrazil pričakovanje, da bodo do nje prišli čim prej.

Janković o vrnitvi rogovcev

Ljubljanski župan Zoran Janković je pojasnil, da so sicer proučevali možnost, da bi Center Rog priključili kateremu od obstoječih zavodov, a se po svoji vsebini preveč razlikuje od vseh. Strateški dokument, ki so ga nekateri pogrešali, je po njegovih besedah naloga direktorja, za eno leto vodstvenih izkušenj pri kandidatu za direktorja pa so se odločili, da dajo prednost mladim na tem področju. Glede nabora dejavnosti so jih vključili več, "da ne bi česa pozabili in šli ponovno na sejo čez dva meseca", kar pa se vrnitve rogovcev tiče, se bodo po njegovih besedah v Center Rog lahko vrnili tisti, ki bodo izpolnjevali pogoje na razpisu.

Široka javna razprava

Pred pričetkom seje mestnega sveta so sicer predstavniki Avtonomne tovarne Rog pripravili novinarsko konferenco pred Mestno hišo. Na njej so med drugim izpostavili, da v gradivu za ustanovitev Centra Rog ni zaznati, kako točno naj bi se upravljanje zavoda razlikovalo od vseh podobnih ustanov in kako točno naj bi le ta bil bolj "participatoren". Menijo tudi, da bi bila pred ustanavljanjem Centra Rog potrebna široka javna razpravo o tem, kaj čemu naj bi bil namenjen.