Ljubljana dobila nov električni vlakec urban

Turistični vlakec v prestolnici ni vozil že od lanskega marca, ko je takratno vozilo med polnjenjem zgorelo v garaži LPP. Po tem so v podjetju objavili razpis za nakup novega in prejeli dve ponudbi. Tako bo njihovo novo električno vozilo, ki bo po mestu prevažalo turiste, zagotovila celjska družba Setekar, ki je ponudila vlak nemškega proizvajalca Sightseeing Trains Rügen, piše Dnevnik.

Urban je že v Ljubljani, a še ne vozi

Vlakec je bil že v sredo parkiran pred turističnim informacijskim centrom na Stritarjevi ulici, ampak je za zdaj še v postopku tehnične in vizualne priprave, so za Dnevnik sporočili z LPP. Dodali so, da bo javnost o začetku delovanja obveščena.

Osme evrov za eno vožnjo z električnim vlakcem

Na svoji spletni strani pa so že objavili cenik. Vožnja naj bi odraslega potnika stala osem evrov, otroke od tretjega do dvanajstega leta štiri evre, tisti do tretjega leta starosti pa se bodo lahko peljali brezplačno. Vozovnica velja za en krog, potniki pa lahko izstopijo kjerkoli in se na vlakec spet z isto vstopnico vrnejo pred potekom vseh dnevnih krožnih voženj.