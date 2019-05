Ljubljana bo dobila novo parkirišče P+R

Mestna občina Ljubljana je razpis za izbor izvajalca za ureditev vozlišča P+R (parkiraj in se pelji) ob prometnici, po kateri se v prestolnico pripeljejo številni dnevni migranti iz Gorenjske, in 160 metrov dolge ceste, ki bo vozlišče povezovala s Celovško cesto, objavila konec decembra lani.

Na ljubljanski občini so pojasnili, da postopek izbora še ni končan, je pa najboljšo ponudbo oddalo litijsko gradbeno podjetje Trgograd. Ponudbena vrednost brez DDV je nekaj več kot 5,2 milijona evrov.

387 parkirnih mest

Postopek izbora bo po ocenah občine končan v prvi polovici maja 2019, gradbena dela pa bodo nato predvidoma končana v šestih do osmih mesecih. Na državni cesti proti Kranju v času urejanja vozlišča P+R promet po mnenju občine ne bo moten. Ko se bo gradila navezava na Celovško cesto, pa bo zaradi varnosti treba postaviti prometno signalizacijo in uvesti delno zaporo ceste.

Foto: STA Vozlišče bo po načrtih ponujalo 387 parkirnih mest za osebna motorna vozila (od tega 20 za invalide in šest za polnjenje električnih vozil) in infrastrukturo za parkiranje koles, urejeni bodo še končno avtobusno postajališče ter 15 parkirišč za avtodome, skupaj z urbano opremo. Na območju je predvidena tudi postavitev polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin, ki pa ni del tega projekta.

Kot navedeno, bo do parkirišča vodila nova dostopna cesta s trikrakim semaforiziranim križiščem na Celovško cesto. Na obeh krakih Celovške ceste bodo urejeni ločeni pasovi za zavijanje proti vozlišču in ločena pasova za zavijanje na levo in desno na Celovško cesto.

Spremenili bodo traso avtobusa

Ureditev vozlišča bo s seboj prinesla tudi prilagoditev linije 1 Ljubljanskega potniškega prometa, ki bo podaljšana do Stanežič, na občini pa napovedujejo tudi povečanje zmogljivosti avtobusov na njej. P+R Stanežiče se bo pridružilo obstoječi mreži tovrstnih vozlišč, med katerimi sta najbolj uporabljani P+R Dolgi most in Barje.

Pomembna je dokončna ureditev predora Šentvid

Za boljšo pretočnost javnega prometa iz Stanežič proti središču mesta bo zelo pomemben tudi projekt dokončanja kompleksa predora Šentvid, ki se zaradi pravnih zagat vleče že dolgo časa in bi bil v najboljšem primeru lahko vendarle izpeljan enkrat prihodnje leto.

Foto: STA

Ves projekt povezanih infrastrukturnih posegov na tem območju namreč predvideva tudi preureditev semaforiziranega križišča na Celovški cesti, razširitev in prenovo dela te vpadnice v Ljubljano med križiščem s Prušnikovo ulico in križiščem s Kosmačevo ulico, ki pelje proti Tacnu, ter razširitev in ureditev dela Celovške ceste naprej proti Stanežičam oziroma do konca industrijske cone Šentvid, kjer so danes bankine neurejene, površin za pešce in kolesarje pa ni.

Predvidena je ureditev rumenih pasov za mestni potniški promet, na novo naj bi uredili tudi pločnike, kolesarske poti, javno razsvetljavo in komunalno infrastrukturo.

O možnosti, da bi za večjo privlačnost vozlišča in javnega potniškega prometa nasploh rumeni pas vpeljali po celotni Celovški cesti do središča mesta, so na občini povedali, da je o tem še preuranjeno govoriti.