Linč mesnic: kako hudo je v resnici? #video

Pri pregledu 110 mesnih obratov je inšpekcija kar polovici izdala odločno o odpravi pomanjkljivosti, v štirih obratih pa so bile pomanjkljivosti tako hude, da so jih začasno zaprli. V tokratni rubriki Zakulisje je voditelj Rajko Gerič gostil Andrejo Bizjak z inšpekcije za varno hrano in Miroslava Rednaka, predsednika sekcije živilcev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Pogovarjali so se o stanju mesne industrije v Slovenji.

Inšpekcijski pregled, zamašeni odtoki, mesnice, umazani noži in deske, zaščita potrošnikov, vonj po plesni, medijski linč, škoda za gospodarstvo. O vsem tem se govori vsakič, ko se izvede večji inšpekcijski nadzor po državi. Spomnimo se, kako smo brali o umazanih in zanemarjenih pekarnah, poleti so bili na muhi inšpektorjev slaščičarji in konec leta je bilo končano poročilo o obsežnem inšpekcijskem nadzoru v mesnicah.

Ali jemo varno hrano? "Stoodstotne varnosti ni."

In ugotovitve? Od pregledanih 110 mesnih obratov je kar dobri polovici inšpekcija izdala odločbo o odpravi pomanjkljivosti, v štirih obratih pa so bile pomanjkljivosti tako hude, da so jih začasno zaprli. Ali to pomeni, da smo potrošniki ogroženi, ali pa so takšne ugotovitve zgolj dokaz, da nadzor deluje in da je kršitelje treba kaznovati, so v oddaji Zakulisje ugotavljali z Andrejo Bizjak z inšpekcije za varno hrano in gospodom Miroslavom Rednakom, predsednikom sekcije živilcev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Postavlja se vprašanje, ali je še mogoče zaupati tezi, da jemo varno in ustrezno hrano in prehranske izdelke. Kot pojasnjuje Bizjakova, stoodstotne varnosti ni. "V Sloveniji pa načeloma velja visoka stopnja skladnosti nosilcev dejavnosti, ki delujejo na področju prodaje mesa in mesnih izdelkov," je povedala Bizjakova in hkrati dodala, da se tudi v Sloveniji dogajajo ekscesni primeri.

"Če vemo, da gre za štiri primere od 480 mesnic, kolikor jih imamo v Sloveniji in se neposredno ukvarjajo s svežim nepredpakiranim mesom, ne gre za tako velik delež," je še dejala Bizjakova.

Voditelj je v studiu gostil Andrejo Bizjak in Miroslava Rednaka. Foto: Siol.net

Nadzor hrane pri nas na visoki ravni

Na vprašanje, ali gre za pričakovano povprečje ali resno opozorilo tistim, ki se ukvarjajo s predelavo mesa, pa Rednak odgovarja, da ne gre za normalno povprečje. "Želel bi si, da tega povprečja sploh ne bi bilo," je dejal in poudaril, da je pri tovrstnih pregledih v ospredju higienski standard.

"Ne vem, zakaj se to dogaja. Vsi pregledi, ki so bili izvedeni, so pokazali, da je hrana pri nas varna," je poudaril in dodal, da bi bilo, če bi pregledali vse inšpekcijske odločbe, ki so bile objavljene, razvidno, da se odprava teh pomanjkljivosti ne nanaša na nikakršna tveganja za potrošnika. "Iz tega vidika se mi zdi, da sta kontrola in pridelava hrane pri nas na visoki ravni," poudarja Rednak.

Inšpektorji sami pravijo, da je z objavo njihovih odločb in ugotovitev storjena škoda njihovim zavezancem in da se tako onemogoča njihovo delo. Več o stanju mesne industrije in mnenja gostov si lahko ogledate v posnetku zgoraj.