Levica s koalicijo uskladila vsebinski del zakona o zdravstvenem zavarovanju

Poslanec Levice Matej T. Vatovec je po današnjem usklajevanju koalicije in Levice o predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju in ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dejal, da so zaprli vse člene zakona in torej uskladili način prenosa v obvezno zavarovanje. Dodal je, da finančna konstrukcija ostaja odprta.